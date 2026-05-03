結婚6小時後丈夫遇車禍全身癱瘓　河南妻悉心照顧19年感動網民

19年前，24歲河南女子程紅雲與伴侶領取結婚證後僅6小時，丈夫便因車禍腦幹出血，自此全身癱瘓。在所有人都勸她離婚再嫁時，她卻選擇不離不棄照顧丈夫長達19年，在長年悉心照顧下，如今丈夫終得以下床行走。程紅雲對婚姻深情相守的態度感動了無數網民。



程紅雲丈夫。（小莉幫忙）

19年裏程紅雲堅持給丈夫翻身和按摩。（小莉幫忙）

據河南廣播電視台節目《小莉幫忙》报道，19年前，程紅雲剛和丈夫甜蜜領證，但沒想道沒想到僅6個小時後，丈夫遭遇車禍腦幹出血，雖然昏迷三個月後雖然清醒，但從此癱瘓 ，當時醫生已告知「可能終身癱瘓」。

面對突如其來的禍患，親朋戚友紛紛勸程紅雲離婚，有人直言：「你才24歲，人生路還長，別被他拖累！剛結婚就出這種事，趕緊離婚，沒人會怪你！」就連奶奶也心疼她，主動提出：「你要是想走，我們絕對不攔，是我們家對不起你。」

然而，程紅雲卻異常堅定表示，「結婚時說的無論疾苦健康都願意，不是說說而已，承諾說出口就要兌現。他是我丈夫，是我的另一半，我不可能放棄他。」

程紅雲丈夫清醒後，看着日夜操勞、日漸憔悴妻子也是異常愧疚，於是數度欲開口求離婚放她自由，但都被程紅雲霸氣打斷：「這輩子我都不會離開你。」

之後的19年，程紅雲便成了全職護工、康復師及家庭支柱，给丈夫餵飯、翻身、按摩、導尿，這些瑣碎且高強度的勞作，她從24歲做到了43歲。當其他女人收到丈夫送的金鐲子和大房子時，程紅雲淡淡地說：「我不羨慕別人有金鐲子，老公一點點好起來，就是最好的禮物。」

在程紅雲的照顧下，癱瘓在床的丈夫終於可以下床行走。（小莉幫忙）

程紅雲丈夫在積極做康復，身體慢慢好轉。（小莉幫忙）

這份執着最終換來奇蹟。在程紅雲日復一日的康復訓練下，曾被醫生判定或終身臥床的丈夫已能在家人攙扶下下床行走，雖然說話還不太清晰，但他用盡全身力氣，模糊卻堅定回應妻子當初對婚姻一輩子不離不棄的承諾 「我也願意。」

看到已經能下床行走的丈夫，程紅雲也非常欣慰，兩人曾經有過孩子，但第一胎沒保住，之後程紅雲丈夫對於要孩子很有顧慮， 「我沒能力照顧她，不想讓她太辛苦。」如今丈夫身體慢慢好轉，程紅雲說「我們也想擁有自己的孩子」，但一切順其自然。

不少網民非常佩服程紅雲對婚姻的忠誠，但對於孕育孩子，大部分人就表示心疼，認為她既要照顧丈夫還要照顧孩子，身體一定吃不消；也有網民認為，這種家庭條件把孩子帶到世界，非常不負責任，希望他們可以謹慎考慮。