中國仍有精神、智力障礙女遭強迫婚姻 政協委員籲強制報告機制
撰文：盛昀
出版：更新：
《中國新聞周刊》報道，全國政協委員蔣勝男關注到中國農村仍存在收買精神障礙、智力障礙女性為「妻」等強迫婚姻現象，建議開展為期一年的農村精智障女性強迫婚姻專項治理行動，建立聯合強制報告機制等。
據報道，蔣勝男表示，中國農村適婚人口性別比例失衡問題突出，仍然有地區存在着收買精神障礙、智力障礙等女性為「妻」等強迫婚姻現象，還有部分父母借「嫁女」牟利、轉嫁照護責任。
這些女性極易成為被性侵、虐待、轉賣的受害者，人格尊嚴受損，且相關違法行為成本極低。
蔣勝男建議，開展為期一年的農村精智障女性強迫婚姻專項治理行動，覆蓋預防教育、發現解救、安置康復、司法救濟全環節；設立強迫婚姻危機干預中心和舉報熱線，接受匿名舉報；
建立聯合強制報告機制，公職監護預警聯動，保障當事人婚姻自主權利；完善法律法規體系，明確法律責任與民事救濟途徑。
