五一｜夜爬泰山遇大風雨變凍　大批遊客瞓廁所過夜：尿兜旁坐滿人

五一假期期間，山東泰山景區爆發「廁所避難潮」。5月2日凌晨起，泰山落雨兼大風，夜間氣溫極低，但行山人潮洶湧，避雨地方嚴重不足，大量遊客被迫躲進廁所甚至收費餐廳過夜。有遊客表示，廁所內擠滿人，連洗手池旁都躺滿遊客，想排隊如廁也要等半小時。



5月2日凌晨起，泰山落雨兼大風，夜間氣溫極低，大量遊客被迫躲進廁所過夜。（極目新聞）

大雨兼低溫致遊客逼爆景區廁所

據《極目新聞》報道，有假期前往泰山的遊客表示，當日凌晨開始下雨，山上可避雨的空間極少，廁所內外「根本無位落腳」，不少人全身濕透，有人索性連夜落山。

另一名遊客何女士稱，她原本夜爬泰山想看日出，中途落雨決定下山，經過廁所時見到洗手池、尿兜旁都坐滿或躺滿人，稍不留神還怕踩到頭。

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由於天氣惡劣，日出無望，部分商舖趁機推出收費休息服務。有餐廳提供摺疊床，收費60元（人民幣，下同）可使用至凌晨四點；亦有酒店大堂讓遊客打地鋪，每人盛惠100元，該酒店還具有太空艙住宿服務，價格為388元一晚。

亦有酒店大堂讓遊客打地鋪，每人盛惠100元，該酒店還具有太空艙住宿服務，價格為388元一晚。（極目新聞）

此外餐廳以「有暖氣、可充電」作招徠，進店休息至凌晨三點半收費60元，但若只買一碗15元的即食麵，只能逗留半小時。

景區：不准自備帳篷 建議出行前關注天氣

泰山景區工作人員回應稱，五一期間人流量極大，5月2日凌晨確曾下雨，能見到日出的機會極低，呼籲遊客出發前留意天氣，自備雨具，並選擇室內場所避雨。景區表示，除惡劣天氣外，目前仍准許夜爬，但不准自備帳篷，建議遊客預訂山頂酒店。對於有遊客在廁所過夜一事，職員稱暫未了解情況。