35歲月薪2.5萬主管遭AI取代被炒　杭州法院裁定違法判公司賠26萬

AI浪潮席捲全球，不少打工仔都擔心淪為技術犧牲品。近日，杭州市中級人民法院公佈一宗案例，一名月薪2.5萬元（人民幣，下同）的公司主管因被AI取代，被公司以技術升級為由強行減薪及解僱。



最後，法院二審維持原判，認定公司構成違法解除勞動合同，須賠償26萬餘元。



AI浪潮席捲全球，内地有打工人遭AI取代，被公司強行減薪及解僱。（路透社）

内地一名月薪2.5萬元的公司主管遭AI取代，被公司強行減薪及解僱。（央視新聞）

《央視新聞》報道，35歲的周先生原先在一家金融科技企業擔任AI大模型品質檢測主管，月薪2.5萬元。去年1月，公司將他從主管調到普通運營職位，月薪降至1.5萬元。隨後雙方協商未果後，周先生遭到公司解僱。

周先生不服提起勞動仲裁，這時公司才説出具體原因，因為技術升級，他從事的品質檢測工作AI就能完成，所以他被AI取代了。

惟法院審理後指出，公司雖引入AI以降低成本，但這僅屬於企業自主經營範圍內的調整，並不符合法律定義中「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」之範疇。

法院認為，不能將AI技術更新的風險轉嫁給勞動者。（央視新聞）

法官強調，本案關鍵在於解僱前是否有公平溝通。公司提供的新職位待遇大幅下降40%，顯非合理方案。此外，目前AI發展尚未達到能實質性、全面性替代勞動者的程度。

事實上，2024年廣州中院亦有類似案例，一名平面設計師遭AI取代，法院同樣認定，企業使用AI是因市場變化在自主經營範圍內作出的調整，不能將正常的技術更新風險轉嫁給勞動者。