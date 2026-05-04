五一｜敦煌鳴沙山駱駝大軍綿延數里如春運現場 遊客嘆：人比沙多
撰文：許祺安
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內地「五一」假期，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區迎來大量遊客，不少來敦煌玩的遊客想體驗在沙漠乘坐駱駝，因此驚見一望無邊的駱駝隊伍，還有遊客說來到這裏才發現「人比沙子還多」。
據《極目新聞》報道，5月3日下午，鳴沙山月牙泉放眼望去全都是人，其中騎駱駝體驗項目比較受歡迎，一批又一批的駱駝大軍「全員加班」，馱着遊客浩蕩「出征」，前後綿延數里猶如「春運現場」。
除了騎駱駝，在景區裝扮具有民族特色的服飾和妝容拍照也是不少遊客想體驗的遊玩項目，來自甘肅的蔡女士特意為女兒換上敦煌服飾裝扮拍照，直言圓了孩子的「異域公主夢」。
大批遊客聚集在月牙泉景區，有人說，來到這裏才發現「人比沙子還多」。當地的士司機亦感嘆生意很好，「我今天已經接了幾十位遊客前往月牙泉景區，傍晚時分，來景區的車已經堵到了1公里開外。」
「五一」期間，鳴沙山月牙泉景區還舉行了萬人星空演唱活動，上萬名遊客夜聚沙丘，隨音樂節奏揮舞熒光棒跟隨音樂合唱，現場氛圍極其震撼。
鳴沙山月牙泉風景名勝區位於敦煌城南五公里，沙泉共處，妙造天成，古往今來以「沙漠奇觀」著稱於世。
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