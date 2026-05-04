五一｜五台山突狂風暴雪　行山客被困搭帳篷過夜：怕睡着醒不過來

5月2日，受強烈降溫影響，山西五台山高海拔區域突發暴雪及強風，大批行山客被困山中。有親歷者形容風雪大到令行人無法站穩，甚至有在山頂搭帳篷過夜的遊客稱，當晚完全不敢入睡，怕睡着了醒不過來。



5月2日，不少遊客前來五台山行山。（極目新聞）

根據多位網民在社交平台發佈的實拍影片顯示，五台山北台頂一帶風雪交加，能見度極低。（抖音截圖）

五台山山台頂風雪肆虐 多人被困山頂

據《大河報》報道，根據多位網民在社交平台發佈的實拍影片顯示，五台山北台頂一帶風雪交加，能見度極低。有驢友被迫互相扶持、抱團取暖以抵禦強風。部分行山客被困於北台頂，就地搭帳篷過夜，一名在帳篷內過夜的遊客直言，當晚完全不敢入睡，「怕睡着了醒不過來」。

根據多位網民在社交平台發佈的實拍影片顯示，五台山北台頂一帶風雪交加，能見度極低。（小紅書截圖）

有網民表示：「五台山吉祥寺5月2日現狀，山裡住滿了人，處處搭滿了帳篷。」也有評論指出，部分行山客連羽絨服都未攜帶。

博主「盧克」在網上詳細描述了他的驚險時刻。他表示，下午3點出發時以為只是小雪，結果5分鐘後就意識到那是「真正能要命的地方」。他與背包共重85公斤，卻在風雪中無法站直，沒戴手套的手迅速失去知覺，背包內的水更是直接結冰。他形容：「你能肉眼看到冷空氣從山頂撲下來。」

有網民表示：「五台山吉祥寺5月2日現狀，山裡住滿了人，處處搭滿了帳篷」。（極目新聞）

據悉，五台山的最高峰為北台葉斗峰，海拔‌3061米‌，素有「華北屋脊」之稱。5月2日，五台山氣象站發佈霜凍藍色預警，提示地面最低氣溫將降至0℃以下。

遊客頭上結的冰霜。（極目新聞）

景區：已設卡勸返，仍有遊客非法穿越

對此，五台山應急管理局工作人員回應稱，已接到多個求救電話，應急部門聯合消防、公安等力量展開緊急搜救。目前，求救遊客已全部被安全護送下山，救援工作仍隨突發警情持續進行中。

目前，求救遊客已全部被安全護送下山，救援工作仍隨突發警情持續進行中。（小紅書截圖）

儘管5月2日降雪，5月3日仍有遊客嘗試上山。對此，應急管理局回應，執法隊已在關鍵路口設置6個卡口勸返驢友，但仍有少數人員試圖沿非正規路線穿越。對於這些勸返無效的遊客，一旦接到求救，救援力量仍會及時派出車輛進行救助。

目前，求救遊客已全部被安全護送下山，救援工作仍隨突發警情持續進行中。（抖音截圖）

工作人員特別說明，五個台頂因海拔高、天氣惡劣，已被列為勸返區域，遊客若僅遊覽低海拔區域的寺廟等景點，不受影響。