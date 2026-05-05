行李箱背包大衣塞滿錢！旅客藏112萬人民幣1.8萬美金成都機場斷正

近日，成都雙流機場海關在一名旅客的隨身物品中查獲未申報人民幣112萬元及美金1.8萬元。海關已依法對這批貨幣辦理暫不予放行手續。



近日，成都雙流機場海關查獲未申報人民幣112萬元及美金1.8萬元。（海關發佈公眾號）

據海關發佈微信公眾號5月4日消息，成都雙流機場海關在對一進境航班進行監管時，發現一名選擇「綠色通道」通關的旅客行李物品圖像存在異常。

經現場關員查驗，查獲未申報的人民幣112萬元及美金1.8萬元。其中，在該名旅客手提袋內查獲人民幣27萬元，背包內查獲人民幣35萬元，兩個行李箱內查獲人民幣43萬元。此外，其大衣左右口袋內查獲人民幣7萬元、上側口袋內查獲美金1.8萬元。海關已依法對上述貨幣辦理暫不予放行手續。

海關提醒，貨幣現鈔屬於限制進出境物品。根據相關規定，單名旅客每次入境攜帶人民幣不得超過2萬元。單名旅客每次入境攜帶其他外幣現鈔超過等值5000美元的，須向海關書面申報。