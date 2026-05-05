五一｜廣東清遠景區岩石被「七彩塗鴉」　遭批毫無美感兼污染環境

內地五一長假期間，廣東清遠阿婆田白水寨景區陷入環保爭議。景區內溪流岩石被大面積塗上紅、黃、藍等鮮艷色彩，被批毫無美感且破壞環境。景區5月4日回應稱，塗料符合環保標準，不會污染水源。



廣東清遠阿婆田白水寨景區岩石塗上紅、黃、藍等色彩。（紅星新聞）

廣東清遠阿婆田白水寨景區岩石塗上紅、黃、藍等色彩。（紅星新聞）

廣東清遠阿婆田白水寨景區岩石塗上紅、黃、藍等色彩。（紅星新聞）

廣東清遠阿婆田白水寨景區岩石塗上紅、黃、藍等色彩。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，近日有網民發影片稱，廣東清遠阿婆田白水寨景區的溪流岩石被大面積染成黃、紅、藍、紫等顏色，不僅無審美可言，還破壞環境。

對此，國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登表示，這類鮮艷塗料尤其是黃色、紅色大多含有鉻、鎘、鉛等重金屬，塗層老化後會造成局部的土壤和水體污染，強調景觀美化不應踐踏原生態。

5月4日，景區工作人員回應，該處景觀名為「七彩水谷」，是4月才打造的，塗料符合環保標準，不會污染水源。然而，當地文廣旅體局則透露，該項目未向文廣旅體局報批，目前已接獲網民反饋，會到場查看了解情況。