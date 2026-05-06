16歲女四川玩瀑布鞦韆墮亡　開業僅月餘　斷繩還是過早放繩出事？

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名女遊客在體驗景區瀑布鞦韆項目時曾驚呼繩子「沒拴緊」，隨後離開平台瞬間墮崖身亡。



該瀑布鞦韆項目開業僅1個多月便發生事故。目前官方並未說明該事故發生的原因，網上有說法是「繩索斷裂」，但也有網民指出，女子墮亡是因為工作人員過早釋放繩子，導致運動軌跡改變，才發生意外。



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項目開業僅1個多月

據《北京日報》報道，瀑布鞦韆項目開業僅1個多月，據女子當時墮亡懸崖影片，一名工作人員穿着的背心標有「重慶探險營」字樣。公開信息顯示，「重慶探險營」是一家戶外拓展企業。今年3月15日，該企業在微博發文稱：華鎣山高空新項目大擺盪、雲端天梯、懸崖飛拉達同步開業迎客，其中瀑布鞦韆擺弧有300米。

事發時，女子正在向前滑行，身旁有兩名工作人員協助。（大風新聞）

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女子從高處墮落身亡。（大風新聞）

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據事發時的影片，當時女子背上繩索連接的滑輪緩緩向前滑行，在接近前面欄桿處時，她驚叫：「沒栓緊，沒栓緊」。然而，工作人員並未阻止該女子滑行。當女子身體越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。

斷繩還是工作人員過早放繩導致女子跌在岩壁上？

目前官方並未說明該事故發生的原因，網上一開始的流行說法是「繩索斷裂」，內媒也以此作為標題報道。

不過其後有網民分析，事故和繩子有沒有綁緊無關，瀑布鞦韆的機制是體驗者下到一定地方繩子才會鬆開，而導致女子死亡是工作人員過早釋放繩子，導致運動軌跡改變，女子被砸在下面岩壁上，正確做法是等女子平滑繩索一段距離後再放繩。

有網民畫圖解釋，女子應該在B點降落，但工作人員提前釋放繩子導致在A點滑落，最後女子被砸在下面岩壁上。（網絡圖片）

有網民爆料景區賠付了210萬人民幣。（網絡圖片）

網上指墮亡女子僅16歲 景區賠210萬

官方通告並未指明女子具體年齡，但多個微博消息指，這名墮亡女子只有16歲，但也有人說她17歲。另外還有網民在抖音爆料稱，景區賠了210萬（人民幣，下同）。

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（小紅書@露營的蝸牛）

瀑布落差達168米 官方曾宣傳

2025年2月，華鎣市政府網曾發佈文章介紹，瑪琉岩景區屬於典型的溪流河谷地形，嶺谷相間，岩溶地貌發育，溪谷地區地勢高低起伏，變化強烈。景區內山高坡陡，怪石嶙峋，危崖聳峙，峽谷上下落差200多米，瑪琉岩瀑布落差168米，是著名的黃果樹瀑布主瀑落差的2倍，為川東第一高瀑布。

另據《重慶日報》今年4月報道，華鎣市溪口鎮瑪琉岩景區憑藉獨特的自然景觀與豐富的體驗項目，成為廣大驢友、旅行愛好者和周邊城市遊客追捧的新晉網紅打卡地。

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（小紅書@露營的蝸牛）

四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區。（小紅書@露營的蝸牛）

景區暫停營業至5月10日

在社交平台，不少遊客發佈瑪琉岩景區遊玩的影片，但不少人表示瀑布鞦韆太危險，不敢輕易嘗試。但在抖音，也有不少網民發佈體驗瀑布鞦韆的影片，聲稱過程會失重兩到三秒，非常刺激好玩。有網民指，景區遊玩包含「瀑布鞦韆」的套餐價格不同，大概在298元—598元人民幣之間。

四川省華鎣市5日通報，已成立調查組，相關責任單位和責任人員正在依法調查處理。

據了解，事故發生後，5月4日，瑪琉岩瀑布風景區發佈臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為了築牢安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，景區暫停營業至5月10日。