五一｜廣深地區加開往返潮州等熱門方向旅客列車707列

據國家鐵路集團有限公司消息，5月4日，全國鐵路發送旅客2038.3萬人次。4月29日「五一」假期運輸啟動以來，全國鐵路累計發送旅客1.17億人次。



5月5日，鐵路返程客流繼續攀升，全國鐵路預計發送旅客2300萬人次，計劃加開旅客列車2225列。國鐵廣州局集團公司在廣深地區往返潮州、汕頭、湛江等熱門方向加開旅客列車707列。



國鐵廣州局集團公司在廣深地區往返潮州、汕頭、湛江等熱門方向加開旅客列車707列。（南方都市報）

《新華社》 報道，從鐵路12306車票預售情況看，5月5日熱門出發城市主要有北京、廣州、成都、上海等；熱門到達城市主要有北京、廣州、上海、成都、深圳等。客流主要集中在南寧至廣州、北京至上海、成都至西安、上海至北京、等熱門區間。

經深圳鐵路出行的旅客。（中國新聞網）

報道指出，各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，統籌利用運力資源，全力保障旅客平安有序返程。

國鐵南昌局集團公司在南昌至杭州、九江至廣州等熱門方向加開旅客列車381列，其中夜間高鐵12列。國鐵廣州局集團公司在廣深地區往返潮州、汕頭、湛江等熱門方向加開旅客列車707列。國鐵烏魯木齊局集團公司在成都、蘭州、和田等熱門方向加開旅客列車66列，安排36列動車組列車重聯運行。

中國鐵路「五一假期」運輸啟動 預計發送旅客1.58億人次

據中國鐵路公布，鐵路五一假期運輸啟動，自4月29日至5月6日，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.58億人次，日均計劃開行旅客列車約1.2萬列，5月1日為客流最高峰，預計發送旅客2400萬人次。