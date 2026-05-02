五一｜深圳梧桐山日夜都逼爆網民嘲蚊子都吃撐　大梅沙人比浪多

五一假期首日，深圳各大景區迎來客流高峰，其中人氣最火爆的行山景點當屬梧桐山，最紅的沙灘則是大梅沙，兩地都擠滿人潮。其中許多年輕人為了避免人潮選擇夜爬梧桐山，沒想到人潮一樣擁擠，有網民粗估人數過萬人，亦有網民自嘲去到那裡「蚊子都被餵撐了」。



梧桐山夜爬人潮未減 網民嘲如六大派圍攻光明頂

5月1日晚間，深圳梧桐山成為熱門景點。據了解，許多遊客選擇夜爬是為了看日出或是避開人潮，沒想到山坡上「堵人」，隊伍幾乎停滯不前。山道被遊客自帶的頭燈、探照燈照得通亮，成為假期一道獨特的風景。

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有網民稱人潮破5萬，有網民則形容畫面壯觀如六大門派圍攻光明頂，詡多人稱是為了避開人群才選夜爬，「沒想到夜爬的人一點也沒有少。」

據了解，深圳市梧桐山風景區成立於1989年，主峰大梧桐海拔943.7米，是深圳第一高峰，橫跨羅湖、龍崗、鹽田三個區，瀕臨大鵬灣，與香港山脈相連、溪水相通，是深圳唯一的國家級風景名勝區。

大梅沙人潮迫爆 網民稱「人比浪多」

此外，深圳大梅沙風景區因為有地鐵直達且免費，也成為五一的熱門景點。小紅書許多網民分享大梅沙實況圖稱「人比浪多」，許多網民則憂心人太多，或許會有安全問題，如有遊客需要救援沒辦法有即時的應對。