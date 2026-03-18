2萬多元埃及旅行團超伏！海鮮大餐得2隻蝦1塊魚 3景點遭臨時取消
撰文：中天新聞網
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上海市一名女子花了約2.1萬人民幣，參加埃及之旅的旅行團，但期間行程被任意縮水，餐點也寒酸。
她氣得向旅行社抗議，豈料都是「AI客服」回應，完全沒有真人出面，讓她非常不滿。
群組只有「AI機械人客服」：
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綜合內媒報導，這名朱姓女子表示，她去年12月花了約2.1萬元人民幣，參加上海稻草人旅行社推出的「MAX·神蹟法老國」旅行團，但在出發前72小時，突然在該旅行社APP看到一則通知，稱行程第三天原本安排的三個景點，全部取消。
朱女說：「我們立刻在群裡問原因，回覆我們的卻是『稻草人機器人』。」AI先說是「埃及航班變動」，又改口稱「最後一名團員報名太晚」，後來又變成「供應商管理不當」。
由於年假已請、機票酒店也已預訂，她與另外17名團友仍無奈出發。豈料旅途中大家很快發現，問題不只行程變更，行程宣傳中的「紅海海鮮大餐」，實際上只有兩隻蝦和一小塊魚：
全程7、8頓團餐，幾乎和飛機餐差不多。
更讓她不滿的是，整趟行程期間始終沒有旅行社工作人員出面解釋，
我們一直希望有真人出來說明，但從頭到尾只有群裡的客服機器人在回應。
媒體近日2次走訪該旅行社希望當面採訪，但工作人員均以「創始人傅文賢時間難協調」為由，未作進一步回應。
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