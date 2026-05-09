張藝謀《印象・劉三姐》演員著肉色緊身衣惹議　網民批情色像全裸

近日，由名導張藝謀擔任總導演的大型山水實景騷《印象·劉三姐》，因演出中的「少女更衣」橋段，女演員穿著肉色緊身衣演出被批像全裸，更有網民批評是打情色擦邊，與文化意涵不相符。



對此，營運單位回應，相關橋段是為了呈現當地民俗文化「這是瑤族婚嫁中的沐浴更衣待嫁民俗」，未來將參考觀眾意見進行調整。



張藝謀擔任總導演的大型山水實景騷《印象·劉三姐》，因演出中的「少女更衣」橋段惹議。（微博）

根據網傳照片，多名女性演員身穿貼近膚色的緊身服裝，在燈光與山水背景襯托下進行舞蹈演出，呈現少女更衣情節。

有部分曾實際觀賞演出的觀眾表示，坐在較後方的位置其實看不清演員細節，更多感受到的是光影、山水與舞台效果融合出的震撼氛圍；但也有人批評，近年不少旅遊實景秀都加入帶有「擦邊球」意味的演出橋段。

營運單位回應，相關橋段是為了呈現當地民俗文化「這是瑤族婚嫁中的沐浴更衣待嫁民俗」（影片截圖）

張藝謀擔任總導演的大型山水實景騷《印象·劉三姐》。（影片截圖）

張藝謀實景秀《印象・劉三姐》「少女更衣」橋段。（新京報）

據了解，《印象·劉三姐》於2004年正式公演，是中國首部大型山水實景演出，以廣西桂林漓江為天然舞台、十二座山峰為背景，並結合當地漁民共同參演。該劇至今已演出超過8000場，曾獲「中國十大演出盛事獎」，也是當地最具代表性的觀光文化品牌之一。

張藝謀實景秀《印象・劉三姐》「少女更衣」橋段。（新京報）

《印象・劉三姐》過去就曾因尺度問題掀起討論。內媒報道，2004年首演版本曾設計「漁女出浴」橋段，當時有女演員全裸上陣，引發外界高度關注。後來演出內容改為肉色服裝搭配白紗呈現。

報道稱，當年甚至一度傳出當地望遠鏡熱賣，只因部分觀眾想藉此觀看裸體演出內容。

《印象·劉三姐》2004年正式公演當時有女演員全裸上陣。（微博）

主辦單位：基於民俗文化表現需求，觀眾禁止帶望遠鏡

據《新京報》報道，對於近期爭議，桂林廣維文華旅遊文化產業有限公司表示，演員穿著肉色緊身衣的片段，是基於民俗文化表現需求，且整體演出內容皆經相關部門審核通過。

工作人員也指出，觀眾入場時禁止攜帶望遠鏡，以避免過度聚焦特定畫面。對於外界批評，營運方強調，會參考觀眾回饋，盡力調整演出呈現方式。