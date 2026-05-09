視障博主走盲道遭「電雞」撞傷　肇事男反罵「不看路」逃逸惹眾怒

視障博主「抱抱盲兔」近日到北京旅遊，她在盲道上正常行走時，竟被一名騎電動單車的男子迎面撞上，對方不僅沒有道歉，還責怪她「不看路啊」。事件曝光後引起全網公憤，北京交警已介入處理，將盡快查明處置。



影片顯示，博主「抱抱盲兔」在一處盲道上正常行走，被一名騎電動單車的男子撞倒，導致手部受傷、盲杖脫落。對方不僅未道歉，竟然還理直氣壯責怪她「幹啥呢不看路啊」。博主隨即回應「我走的是盲道啊」，對方留下一句「什麼盲道啊」後駛離現場。

視障博主「抱抱盲兔」在盲道上正常行走時，被一名騎電動車的男子迎面撞上。（影片截圖）

肇事男子沒有道歉，還責怪她「幹啥呢不看路啊」。（影片截圖）

在後續的片段，博主因手部受傷需要前往大柵欄街區的藥店購藥。途中，網約車司機、屬地警方、路人及執勤保安等先後提供幫助。她在片尾表示，「其實很多人都在默默的在背後幫忙我們，並希望「讓更多的殘障夥伴都可以走出家門」。

視障博主「抱抱盲兔」。（影片截圖）

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影片引發大批網民轉發和評論，部分人甚示要求嚴懲肇事者，「我建議對電動車上人行道的都拘留」、「電動車人行道亂竄，應該整頓了！」、「這種人直接拘留！判刑故意傷害罪！」、「必須要懲治惡人」、「騎車男子撞人還跑了，報警抓他啊 ，憑什麼撞人不受到處罰」、「能不能抓住這個目中無人的電雞」。

在影片評論區，北京交警回覆稱，已關注博主反映的情況，將盡快核實情況，依法處置。目前，相關影片已下架。

在影片評論區，北京交警回覆稱，已關注博主反映的情況，將盡快核實情況，依法處置。

北京市交通委通過官方視頻號「北京交通」發布提醒，盲道不是騎行道，更非停車區；請自覺將盲道「還給」看不見的人。

據了解，肇事逃逸並非機動車專屬行為。依據相關交通法規，非機動車（如電動自行車、自行車）甚至行人在發生交通事故後，為逃避法律追究或賠償義務而離開現場，同樣構成肇事逃逸。此外，《無障礙環境建設法》明確禁止占用盲道。