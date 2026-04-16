成都千呎凶宅5個月內第3次拍賣　終98萬成交　上一手業主虧蝕7萬

4月14日，四川成都一個89.7平方米（約965呎）的凶宅開始拍賣，這已是該單位的第三次拍賣。此前它以26.6萬元（人民幣，下同）兩次起拍，分別以105.6萬元和96.6萬元的價格成交。



拍賣訊息介紹，該單位位於成都市成華區雙慶路某小區，建築面積89.70平方米，精裝修，且臨近地鐵，但該單位存在非正常死亡事故。

這個凶宅曾兩度被拍賣，第一次在2025年11月，經過多輪競價以105.6萬元成交，當時賣方標註該套房屋市場價是160幾萬。2026年1月，該單位被新業主轉拍，但最終競價結果僅96.6萬元。

4月15日，該房屋第三次拍賣結束，最終拍出的價格是98.6萬元人民幣。（阿里資產）

2026年4月，該單位第三次上架拍賣平台，起拍價16.6萬元。拍賣公司工作人員介紹，上次以96.6萬元拍下的業主，因個人原因未能成功湊齊費用，故最終無法成交只能悔拍，還被扣掉5萬元保證金。因為轉拍未能成功過戶，所以還是繼續上架拍賣。

成都凶宅單位內部陳設▼▼▼

+ 3

4月15日，該單位第三次拍賣結束，最終拍出的價格是98.6萬元。因出售該單位的業主購買價為105.6萬元，其此次轉拍虧損7萬元。

購買「凶宅」存在哪些爭議？河南澤槿律師事務所主任付建律師接受媒體採訪時說，「凶宅」非物理瑕疵，但法院普遍認為屬於影響合同訂立的重大事實，若賣方故意隱瞞，買方可能有權申請撤銷合同或索賠。在他看來，凶宅一般以「非正常死亡」作為核心標準，常見的如自殺、兇殺等人為因素導致的死亡，或其他非因個人身體原因導致的意外死亡。

同時，死亡事件需發生在房屋專有部分內，若發生在房屋外公共區域，通常不認定為凶宅。此外，若死亡事件已過去較長時間，法院可能認為其對房屋價值和購房者心理影響已消失，不構成重大瑕疵，不認定為凶宅。

該房屋曾經在短短五個月內已歷經三次拍賣，起拍價從最初的26.6萬元人民幣一路下修至16.6萬元人民幣，跌幅超過七成。（阿里資產）

根據《民法典》誠實信用原則，出賣人若明知房屋為「凶宅」且該訊息可能影響交易，負有主動披露義務。但若買方購房時已知房屋為凶宅，仍選擇購買，且合同中未對此有特別約定，那麼之後一般不能以凶宅為由解除合同。

若賣方隱瞞凶宅事實，構成欺詐，買方不僅可以依據《民法典》第五百八十條請求解除合同，還可根據《民法典》第五百八十七條請求損害賠償，要求賣方返還購房款並支付利息等，以彌補因欺詐遭受的經濟損失。此外，中介若未盡職調查並如實報告房屋為凶宅的情況，違反《民法典》第九百六十二條規定，給買方造成損失的，也需承擔賠償責任。

【延伸阅读】太子集團在台33輛超級豪車遭拍賣 限量版法拉利以1.35億台幣成交