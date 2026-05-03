不忿被嘲是「社會底層」　台無業漢酒後狂捅56歲鄰居逾20刀奪命

5月2日晚，台灣苗栗縣頭份市發生駭人兇殺案，一名50多歲的無業林姓男子，因不滿被隔壁擔任管理員的56歲陳姓鄰居嘲笑「社會地位低下、不會賺錢」，酒後持摺疊刀向對方狂捅逾20刀。陳男當場倒臥血泊，送院後仍不治離世，警方當場拘捕疑兇。



據台媒《中天新聞網》報道，事發地點位於頭份市自強路一處出租套房，林、陳二人為鄰居。據了解，林男無固定工作，靠打散工維生，陳男則是管理員。

案發當晚，林男獨自在寓所飲酒，醉後前往陳男房間聊天，其間被對方出言諷刺「社會地位低下、不會賺錢」。林男盛怒下掏出隨身攜帶的摺疊刀，向陳男狂刺逾20刀，現場血濺滿地。

50多歲的無業林姓男子，因不滿被隔壁擔任管理員的56歲陳姓鄰居嘲笑「社會地位低下、不會賺錢」，酒後持摺疊刀向對方狂捅逾20刀。（中天新聞）

苗栗縣消防局接報後派相關人員到場，發現陳男已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍因傷勢過重在當晚10點多宣告不治。林男犯案後則主動報警自首，警方趕來將他拘捕偵訊，目前持續釐清確切的犯案動機。