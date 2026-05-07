河北邢台一家五口滅門案兇手被執行死刑　家屬：傷痛永遠無法消失

2025年6月，河北省邢台市隆堯縣發生「一家五口遭鄰居滅門案」，被告范某因土地糾紛，殺害李先生的父母、前妻以及兩個年幼的兒子。



今年11月，案件一審對范某判處死刑。12月2日，范某再以「一時激憤」、「非預謀殺人」為由上訴後又撤訴，法院裁定維持原判。《極目新聞》5月5日報道，范某於今年春節前被執行死刑。



得知消息後，李先生第一時間獨自一人前往家人的墳前，告訴了他們這一消息。他向記者表示，對方被執行死刑，暫時告慰了5位亡靈，但自己的傷痛永遠無法消失。



受害者家屬李先生。（極目新聞）

李先生原有一個六口之家，如今，他成了這個家唯一的倖存者。（極目新聞）

李先生原有一個六口之家，父親、母親、前妻和兩個分別10歲和3歲的兒子。如今，他成了這個家唯一的倖存者。

據李先生所述，李家與范家是斜對門鄰居。李家房屋與范家農田相鄰，中間有一條寬約1.5米的公共過道，原為水渠。2025年，兩家曾因該公道的歸屬問題有過兩次爭吵，後經村委會協調暫時解決，但衝突就此埋下。

回顧事發經過：因土地糾紛釀殺機、3歲孩子都被殺害

2025年6月22日，當日淩晨5時左右，李先生的父親與鄰居范某某再次在爭議土地上發生爭執。隨後，范某某先用鐵鍬猛擊李先生父親頭部，在其倒地後仍多次擊打，並掏出隨身攜帶的刀子捅刺。

其後，范某某更攜刀及鐵鍬闖入李家，先在門口捅刺李先生的母親，繼而進入屋內，將李先生的妻子及年僅3歲的小兒子殺害。其後，范某某返回最初行兇地點，對已倒地的李先生父親再捅刺十餘刀。隨後，范某某又在巷道口遇見李先生10歲的大兒子騎電單車經過，竟持刀將其殺害。之後，范某某自行報警，並在現場等待被捕。

李先生的五名家人被鄰居殺害。（極目新聞）

李先生悲痛描述范某某的作案手段十分殘忍，「3歲的小兒子被他殘忍殺害。10歲的大兒子和我爸承受的是一樣的痛苦，刀刀喉嚨，刀刀心臟。」

李先生表示，兩家並無深仇大恨，大部份時間都在外地務工，唯一的矛盾就是土地糾紛。兩家之間那條被修成1.5米公道的水渠成為爭議來源。李先生稱，李家因擔心鄰居澆地導致屋牆受潮，在牆根墊了一些土，卻引來范不滿並多次爭鬧，並拆掉李家新修的門檻。

李先生說道，「就因為這一溜土，要了我們家5條人命。」

李先生父親在墻根出墊了一些土防止屋墻受潮。（紅星新聞）

案件於2025年11月28日一審宣判。邢台市中級人民法院認為，范某某故意非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪。

法院指出，范某某提前購買作案刀具，案發當日隨身攜帶，是有準備的犯罪；其持械故意殺害五人，其中兩人為未成年人，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重，且主觀惡性極深，社會危害性和人身危險性極大，應依法懲處。法院雖確認案件由鄰里糾紛引發且范某某有自首情節，但認為「不足以從輕處罰」，故判處其死刑，剝奪政治權利終身。

受害者家屬李先生在家人墳前。（紅星新聞）

2025年12月9日報道，被告范某某已正式提起上訴。上訴狀顯示，范某某辯稱一審判決認定其「有準備的犯罪」與事實不符，自己並非預謀殺人，而是「一時激憤殺人」，主觀惡性相對較輕。且作案的剔骨刀是早於案發前兩個月（4月14日）購買，一是為了防身，二是為了過年殺雞用。

范孟奇申請上訴但又撤回。河北省高院對案件覆核後裁定維持原判，並報請最高法院核准。法院認為，他雖有自首情節，但濫殺無辜，不足以從輕處罰。李先生表示，兇手伏法雖暫告慰亡靈，但內心傷痛永遠無法消失。