學生拆門抽煙太倡狂　溫州中學男廁竟裝CCTV監視？校方：只是模型

近日浙江一所學校因男廁安裝CCTV在網上引發爭議。有網民爆料指，涉事學校在5個男厠所内安裝CCTV。對此，校方回應因學生經常損毀廁門及抽煙，安裝CCTV屬｢無奈之舉｣，且設備是模型。



5月11日，溫州甌海區教育局發佈通報指，已調查證實在男廁安裝的CCTV｢不接電｣。目前，學校已將CCTV拆除，另外也約談涉事學校責任人，並批評相關校方人員。



浙江一所學校男廁安裝CCTV。（華商報）

浙江一所學校男廁安裝CCTV。（華商報）

據《華商報》報道，8日有網民爆浙江甌海區梧田二中男生廁所安裝CCTV，發佈者稱學校共有6個男廁所，其中5個在此前被安裝了CCTV，唯獨設有密碼鎖的教師廁所沒安裝。另外女廁所則未安裝。

據網傳截圖顯示，CCTV安裝在廁所內牆上。有受影響男同學表示，即便是安裝在牆上公共位置，但在如廁環境下，令人感到極度抑鬱。

面對質疑，該校教導處工作人員回應稱，廁所裝CCTV實屬無奈之舉，因廁所設施屢遭學生惡意破壞，且常有人躲在內里抽煙，校方才出此策，並強調鏡頭僅對準門口位置，拍不到蹲坑和小便槽。且校方表示，該CCTV裝置為模型，並未接入電源，事後已拆除。

校方稱該CCTV裝置並未接入電源。

另外，當地教育局工作人員也回應，廁所的蹲式馬桶有由隔板遮擋，CCTV並未安裝在具體私隱位置上，認為若監控僅拍攝公共區域且未涉及私隱，則不存在問題。

5月11日，浙江溫州甌海區教育局發佈情況通報，稱經調查在男廁安裝的CCTV｢不接電｣，純屬警示用途。目前，學校已將涉事CCTV全部拆除，另外教育局也約談涉事學校責任人，並批評相關校方人員，並表示「將切實保障學生合法權益」。

事件在網上引發爭議，有網民認為學校在廁所安裝CCTV屬於侵犯學生私隱。然而，也有網民支持，指如果廁所內確實存在抽煙、打架等行為，安裝CCTV確實有必要。