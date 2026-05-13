長征六號改運載火箭發射　全國多地目睹「太空水母」劃破長空

5月12日，長征六號改運載火箭在太原衛星發射中心點火起飛，全國多地民眾目睹火箭劃破長空，夜空中更出現一團發光的「太空水母」。有常年拍攝火箭發射的攝影師介紹，火箭雲的產生與天氣和發射時間都有關，本次出的「太空水母」屬難得一見。



《極目新聞》報道，在山西、山東、河南、湖北、安徽、廣東、海南等地的民眾都目睹火箭在夜空劃過，有人一度以為是不明飛行物，覺得「非常漂亮」。

多地民眾拍攝到「太空水母」。（微博）

夜空中出現一團發光的「太空水母」。（影片截圖）

5月12日，長征六號改運載火箭在太原衛星發射中心點火起飛，夜空中出現「太空水母」。（小紅書＠Heisenberg_Blue）

網傳片圖顯示，火箭飛行過程中產生的火箭雲清晰可見，火箭雲形似在水中遨遊的水母，不少人形容為「太空水母」。

5月12日晚上7時59分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌09組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。這次任務是長征系列運載火箭的第642次飛行。

多地民眾拍攝到「太空水母」。（抖音）

多地民眾拍攝到「太空水母」。（抖音）

羅先生常年在海南拍攝火箭發射，5月12日，他也特意拍攝了長征六號改運載火箭經過海南時的情況。當晚約8時2分，火箭經過海南上空時產生的火箭雲清晰可見，因為飛行高度以及火箭飛行過程中氧元素被電離等原因。

羅先生介紹，他已經拍攝了40多次火箭發射，能拍到「太空水母」的機會很微。火箭雲的產生與天氣和發射時間都有關，只有在天氣晴好，且只在日出前日落後一段時間內發射的火箭，才會出現「太空水母」。