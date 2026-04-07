中國版Elon Musk！深圳95後年輕人自製火箭發射升空

最近張雪機車在世界超級摩托車錦標賽一戰封神，用自主研發的賽車打破歐美日數十年壟斷，讓中國製造的轟鳴響徹世界賽場。當張雪和張雪機車持續刷屏，點燃無數人對中國製造的熱愛時，另一個團隊同樣在書寫傳奇，95後創業者盧馭龍用十餘年深耕把「手搓火箭」的夢想，一步步照進現實。



盧馭龍對火箭發動機進行調整。 （馭龍航天提供）

張雪機車奪冠｜創辦人張雪稱重慶政府「一個子兒都沒出」引熱議

+ 1

在B站、視頻號等平台，帳號「AgN3」發佈的「手搓火箭」視頻總能收穫大批網友的關注和點贊。鏡頭裡，盧馭龍帶領團隊，攻克火箭研發中的一個個技術難題，從製造火箭的零部件到液體發動機的測試，硬核的科研結果展示讓網友直呼其為「中國版馬斯克」。

馭龍航天創始人盧馭龍表示，公司的核心使命，就是依託中國強大的工業製造基礎，走出一條超低成本商業航天之路，填補國內低成本發射服務的市場空白，讓衛星發射不再「高不可攀」。

盧馭龍和他的夥伴在工作室。盧馭龍和他的夥伴在工作室。（馭龍航天提供）

「自製火箭」的背後：熱愛點燃探索的火焰

盧馭龍與科學結緣，始於童年在醫院回收處偶然目睹的一場化學反應。正是這次經歷，讓他對化學產生了濃厚的興趣，一頭栽進化學高能材料的研究。

一次偶然的機會，盧馭龍接觸到了火箭研發，「自己動手做出一台液體火箭發動機」的想法在他心中萌芽。從最初自我摸索，到發現私人航天的行業機遇，盧馭龍的航天之路由此開啓。2012年，他註冊成立馭龍航天，彼時國內還沒有民營航天的概念，這條路，他扎進去一走就是十餘年。

馭龍航天工廠內部裝置。（馭龍航天提供）

與當前行業主流的可回收火箭路線不同，馭龍航天選擇以民用工業供應鏈替代傳統宇航級供應鏈，大量採用成熟貨架產品，通過系統工程優化與結構創新，在保證可靠性的前提下，適度犧牲部分性能參數，換來火箭製造成本的大幅下降。

目前，公司團隊研發的液體火箭發動機已經做到每噸推力成本低於1000元人民幣，在成本控制上有著絕對優勢。公司目前產能已形成一定的規模，滿產的情況下每月可生產幾百台發動機。

盧馭龍說「我們不是要和頭部企業競爭，而是做重要補充」，國家航天院所主攻高精尖、深空探測，大型商業航天聚焦可回收技術，而馭龍航天則專注低成本、快響應、規模化的發射服務，形成錯位發展、互補共生的良性產業生態。

20噸級液體火箭發動機試車驗證畫面。（深圳航天）

完全實現國產化：100%供應鏈自主，不依賴進口

在關鍵零部件上，馭龍航天堅持全面國產化，所有元器件均來自國內供應鏈，既規避國際限制，又深度融入珠三角製造體系。

依託深圳及周邊完善的加工、材料、電子產業鏈，公司實現火箭發動機流水線式量產，月產能可達數百台，以工業化思路重塑火箭研發製造模式，真正做到「造得起、批量化、用得上」。

「深圳先鋒」號成功發射

今年2月初，馭龍航天攜高12米、直徑1米、起飛推力20噸的科普型探空火箭「深圳先鋒」號在青海無人區成功發射。

發射騰空的「深圳先鋒」號。

這個火箭的命名，飽含盧馭龍作為深圳本土民營航天創業者的初心。目前深圳民營航天企業數量稀少，他們希望能以「先鋒」之姿，在這片科創熱土上探索民營商業航天的更多可能性。

談及在深圳創業的優勢，盧馭龍感觸頗深。從2012年公司註冊至今，深圳在試驗場地、政策對接、產業配套上提供堅實保障。

「深圳的拼勁、效率、供應鏈響應速度，是其他城市難以比擬的」，他表示，正是這片創新創業的沃土，讓一家從愛好者起步的團隊，成長為具備核心技術的商業航天企業。下一步，馭龍航天將推進團隊規範化、管理體系化、大推力火箭研發，穩步向軌道級發射邁進，力爭早日實現「深圳造火箭，常態化送衛星入軌」。