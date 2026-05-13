長者北上｜60歲及以上旅客可享淡季火車票優惠　持回鄉證同受惠

據《央視新聞》報道，為更好服務老年旅客出行需求，內地鐵路部門近期將推出老年旅客（年滿60歲以上）淡季周中購票優惠服務，相關優惠車票將於5月15日開始發售，持港澳居民居住證、港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」）購票者亦能享受此優惠。



國鐵集團客運中心相關負責人介紹，此次優惠服務面向年滿60周歲及以上且使用中華人民共和國居民身份證、港澳居民居住證、台灣居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證、臨時身份證明及居民戶口簿購票的老年旅客。

相關優惠車票將於5月15日開始發售，持港澳居民居住證、港澳居民來往內地通行證購票者亦能享受此優惠。（新藍網）

可獲優惠的時間段為，開車時間在5月29日至6月30日期間的周中時段(周一12:00至周五12:00，6月18日至22日端午假期運輸除外)，線上或線下購買部份動車組列車車票可享受執行票價9折優惠，實行「折上折」。

周中淡季，旅客線上或線下購買部分動車組列車車票可享受執行票價9折優惠，實行「折上折」。（新華社）

鐵路12306將在相關優惠車次後標註「敬」字，享受優惠的車票在訂單詳情和本人車票頁面標識「長者優惠」字樣。此外，年滿60周歲及以上的持有殘疾軍人證、傷殘人民警察證、國家綜合性消防救援隊伍殘疾人員證的中國公民，在享受原有優待票價的基礎上，可再享受9折優惠。

成功購票出行的老年會員旅客，同時享受普通常旅客會員的3倍積分優惠，可用於兌換火車票或辦理座位升席業務。圖為4月7日下午，大批港人陸續經高鐵返港。（湯致遠攝）

成功購票出行的老年會員旅客，同時享受普通常旅客會員的3倍積分優惠，可用於兌換火車票或辦理座位升席業務。