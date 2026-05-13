AI狂潮引爆記憶體荒　深圳夫妻囤晶片5個月身家竟暴漲320億人民幣

內媒題為「深圳夫妻囤存儲芯片（記憶體晶片），5個月狂漲320億」的報道引發廣泛關注。AI浪潮下，有人靠算法出圈，有人靠算力翻身，但你可能想不到，創辦記憶體模組廠「深圳市德明利技術股份有限公司」的一對夫妻憑著提前囤積記憶體晶片，短短5個月內身家暴漲超過320億元（人民幣，下同）。



李虎。（21世紀商業評論）

2008年，李虎與妻子一同創辦深圳市德明利技術股份有限公司。（21世紀商業評論）

據內媒《21世紀商業評論》、《紅星新聞》等報道，2008年李虎與妻子田華一同創辦深圳市德明利技術股份有限公司，今年51歲的李虎現任公司董事長，田華擔任董事。

德明利5月11日召開業績說明會，顯示德明利去年同期還在虧損，但在今年首季獲利爆發，單季淨利高達33.46億元，遠超過去10年總和，短短一年內業績出現驚人翻轉。

李虎表示，目前產業景氣度維持高檔，市場供需仍偏緊，公司有能力持續保持穩健成長。消息激勵股價當天大漲約7%，市值再度衝高，市值逼近1500億元。

德明利2022年在深交所上市，旋即收購UD Store品牌，快速切入嵌入式存儲領域。（21世紀商業評論）

低價時提前存貨造就華麗轉身

報道指，德明利華麗轉身，緣於精準預判行業趨勢，並提前備存貨。作為一家記憶體模組廠，德明利身處晶片產業鏈下游，需要先採購記憶體晶圓等材料，進行封裝、集成，再銷售固態硬盤、記憶體（RAM）等終端產品。

管理層曾解釋，其不是簡單地拼裝配貨，而是把上游記憶體晶片，和下游服務器、車載、消費電子等實際應用串起來的中間人。

德明利的記憶體生意，聚焦NAND快閃記憶體和DRAM兩個領域，在AI風口下，吃到紅利。關鍵在於德明利在低價時逆勢大量存貨。截至今年3月末，德明利存貨餘額達到121.9億元，較上年末增長72.7%，佔總資產比例高達66.3%。

隨著2026年AI需求爆發，DRAM價格大漲90%至95%，NAND快閃記憶體也上漲50%至60%，低價庫存瞬間轉化成巨額獲利，大幅緩解其成本壓力，增厚利潤。

今年以來帳面身價暴增超過320億

李虎目前持有德明利35.01%股份，隨著公司股價飆升，今年以來其帳面身價已暴增超過320億元。