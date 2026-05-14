電影爆紅｢阿嬤｣演員地址遭泄露　家屬拒高價邀約：不出席商業活動

潮汕話電影《給阿嬤的情書》在內地爆火，影片中飾演老年葉淑柔的吳少卿也隨之走紅。5月13日，吳少卿的孫子拍片稱，近期有不少人泄露阿嬤的地址，又指雖然有品牌方高價邀約，但阿嬤不會出席任何商業性活動。



電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）

電影《給阿嬤的情書》劇照。（微博@電影給阿嬤的情書）

電影《給阿嬤的情書》海報。（微博@電影給阿嬤的情書）

2026年五一檔，內地一部潮汕話電影《給阿嬤的情書》走紅，成本僅千萬級，卻成為最具討論度的作品，目前票房已超2億人民幣。5月13日，陳妍希在微博發文稱：「錄製完結伴看了大家都想看的給阿嬤的情書，媽呀！也太好看了，五個人都哭成狗，有情有義，純粹真摯的情感永遠都會打動人！」

陳妍希發文稱看電影看哭。（微博）

電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）

電影中飾演老年葉淑柔（阿嬤）的吳少卿也隨着電影爆紅受到關注，5月13日，吳少卿的孫子陳謝開在社交平台拍片稱，隨着電影的熱度越來越高，很多人在討論阿嬤的家庭住址，有人甚至在網上通過阿嬤買菜的路徑推測出了大概的範圍。甚至有一些原本不太熟、很多年沒有聯繫的人帶着一群陌生人上門按門鈴。

陳謝開強調，老人家需要多休息，希望知道他們一家住址的朋友不要在網上公開，「因為畢竟這是非常私隱的事情。」

目前他們還接到不少品牌方邀請阿嬤出席商業活動，「有一些甚至開出了非常高非常驚人的價格。」陳謝開表示，阿嬤不會出席任何帶商業性的活動，但若是公益活動則會酌情考慮。

片中出演女主角老年一角的吳少卿正是來自揭陽的84歲「網紅」阿嬤。（揭東廣播電視台）

吳少卿曾去香港探親。（截圖）

吳少卿曾去香港探親。（截圖）

陳謝開是一名潮汕本土家庭生活搞笑博主，記錄溫馨搞笑的潮汕大家庭日常。作為家人的吳少卿也常常在短片中出鏡，因新潮、可愛被眾多網民喜愛，被戲稱為潮汕「網紅」阿嬤。

電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）

電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）