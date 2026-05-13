鞏俐中文宣布「康城影展開幕」　成為首位開幕致辭華人影星

第79屆法國康城影展（Cannes Film Festival；戛納電影節）於當地時間5月12日正式開幕，中國演員鞏俐成為首位受邀在開幕式上致辭的華人電影人，她更以中文宣布「第79屆戛納電影節開幕」。



鞏俐與奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）在康城影展開幕典禮上致辭。鞏俐致辭時稱，「珍來自西方，我來自東方，今晚我們並肩站在這裏，這就是戛納電影節的魔力。在戛納，我一直榮幸地代表著中國電影。電影超越了語言、文化和世代，它訴說著我們共享的東西：人類情感。電影允許我們相遇、相通，這就是電影的力量」。

鞏俐在康城影展開幕典禮上致辭。（Getty Images）

兩人致辭後，鞏俐及珍芳達分別以中文及法文宣布第79屆康城影展開幕。發言結束後全場嘉賓起立鼓掌長達一分多鐘。

鞏俐與珍芳達（Jane Fonda）在康城影展開幕典禮上致辭。（Getty Images）

鞏俐與珍芳達（Jane Fonda）在康城影展開幕典禮上致辭。（Getty Images）

本屆是鞏俐第21次出席法國康城影展。1988年，鞏俐以《紅高粱》初登銀幕，並跟隨中國電影代表團首次到康城影展。隨後，鞏俐的身份在康城不斷演變，她成為華語電影唯一金棕櫚獲獎作品的主演之一，在1997年成為康城影展首位華人評委，多次受邀擔任頒獎嘉賓，是受到康城禮遇紅毯清場的主角，是首位獲得康城影展「躍動她影獎」（Women In Motion Award）的華人演員。