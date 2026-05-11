深圳出品《給阿嬤的情書》講述潮汕文化　從無人知曉到催淚全網

「真的有人會去看一部95%都是潮汕話的電影嗎？」

「40多年前的老套故事，對現在的年輕人應該沒什麼看點吧。」

「沒有大牌明星，也不是知名導演，感覺沒什麼吸引力。」

這應該是電影《給阿嬤的情書》上映前，很多人心裏都會產生的疑問。



但誰能想到，就是這樣一部沒有流量明星，也沒有酷炫特效，甚至連主角都是潮汕老一輩的慢節奏電影，卻在五一檔大片的夾縫中，憑着感人肺腑的治癒劇情和口口相傳的好評，上演了一場令人意外的佳作逆襲。

《給阿嬤的情書》劇照

按圖瀏覽《給阿嬤的情書》預告片：

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從無人知曉到催淚全網，《給阿嬤的情書》火了

讓我們把時間指針倒回4月30日，那是《給阿嬤的情書》正式登陸全國院線的日子。

起初，它的排片並不起眼。畢竟同期上映的，多是投資過億的大製作商業片，這樣一部看起來「小眾又無聊」的潮汕方言電影，似乎沒能獲得多少票房？影院經理們心裏沒底，觀眾們更是期待值不高。

但很快，情況發生了戲劇性的變化。

上映不過幾天，豆瓣開分即破9。要知道，2026年已經過去了5個月，春節檔、清明檔大片輪番上陣，卻沒有一部能摸到9分的門檻。《給阿嬤的情書》做到了，而且是以一種近乎「裸發」的姿態。

上映不過幾天，豆瓣開分即破9。（豆瓣截圖）

5月8日上午，已有超7.8萬人給《給阿嬤的情書》打分，經過多日口碑發酵，豆瓣評分更是從9.0升至9.1分，「年度評分最高華語片」的名頭幾乎沒跑了。

除了令人震驚的評分，更令人動容的是觀眾走出影院的反應。

「帶了兩包紙巾，一包用完，一包借給了鄰座的大哥。」一位深圳網友的分享，獲得了上萬點贊。另一位觀眾寫道：

我從第三個畫面就開始哭，不是那種嚎啕大哭，是眼淚自己往下掉，擦都擦不完。

社交平台上，話題#給阿嬤的情書看哭了#迅速登上熱搜。

「今年第一部讓我在影院哭崩的電影」

「後勁太大，第二天還在想」

「看完立刻給外婆打了電話」



類似的評論鋪天蓋地。

「假期結束後，辦公室裏都在問：你看《給阿嬤的情書》了嗎？」身邊一位沒看過的朋友調侃表示，「沒想到會有這麼多人討論這部電影，嚇得我趕緊買了電影票」。

導演藍鴻春感受到廣大觀眾的喜愛和支持，也激動表示：

我們確實做得很認真，能得到大家喜歡，非常受寵若驚，也真的很開心。

這句樸實的回應，或許正揭示了答案：當一部電影足夠真誠，觀眾是會用腳投票的。

一紙情書，為什麼能打動兩個時代的人？

「所愛隔山海，山海皆可平。」

這句浪漫的詩句，在《給阿嬤的情書》中變得沉甸甸的。

僑批（深圳派提供）

影片講述了一段殘酷卻温柔的南洋往事：

孫子曉偉為還賭債，以為失聯40多年的「阿公」在泰國發了大財，拿着一封塵封的僑批（舊時海外僑胞寄給國內家鄉眷屬的書信與匯款的合稱）遠赴曼谷尋親，而在故土苦等的潮汕阿嬤葉淑柔，則用半生時間守候着從南洋寄來的書信，那些泛黃的「僑批」也成為她漫長歲月裏的精神依靠。

直到真相揭開的瞬間，我們才知道阿公鄭木生早在十八年前就已離世，那些跨越山海的信件和匯款，全是由另一個女人謝南枝代筆和承擔。



一個素未謀面的陌生女子，用十八年的時光，為另一個家庭編織善意謊言。這並非編劇的憑空想象。導演藍鴻春透露，影片中90%以上的情節均來自真實原型。

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上個世紀戰亂與飢餓頻發，無數潮汕人迫於生計前往海另一邊的南洋討生活，由於通信閉塞，許多華僑即使兄弟、好友離世也不敢告知其親人，而是選擇繼續以逝者名義寄錢、寫信。

或許對現在年輕人來說，僑批是一個十分陌生的詞彙，但僑批上那些樸素而動容的句子傳遞出的情感與思念卻是相通的，寥寥幾句，就擊中了心中最柔軟的部分，

「江海萬里，心中念你，便不覺遙遠。」

「行船入夜，恰江上升明月，圓如玉墜，仿若身在故鄉，似與你並肩共賞。」

「湄南河畔木棉花盛開，像極了家鄉的春天。壓了一朵在信中，望你也能聞到花香。」



無論是經歷過那個漂泊時代的老華僑，還是年輕的Z世代觀眾，都能從這些字句裏，觸摸到一份跨越家族、也跨越時代的情義。

而對於潮汕人來說，這份共鳴更是扎進了日常的肌理裏，片中的鹹豬肉、木棉花、紙飛機、中秋拜月娘……熟悉的生活細節一一呈現，讓人頓感親切。更重要的是這種「素不相識也能互稱膠己人（自己人），互幫互助，堅守承諾」的真誠信念，和如今潮汕人刻入骨髓的精神底色仍互相映照。

《給阿嬤的情書》劇照

下南洋的艱辛奮鬥，隔山海的思念，異鄉人毫無保留的互助……和如今人們離開家鄉來到深圳打拼的經歷何其相似，一封封報平安的僑批，與我們發給家人的那句「我很好，別擔心」的微信，又有什麼區別？

正是這種跨越時空的情感共振，讓《給阿嬤的情書》跨越了方言和地域的限制。它拍的是一個潮汕家族的故事，講的卻是每一個心中有根、有牽掛的中國人。

深圳出品，必屬精品

影視奇蹟還在繼續

聊到這，或許還有人不知道，這部充滿「潮汕味」的電影，其實是地地道道的「深圳出品」。

導演藍鴻春，一位紮根深圳十餘年的汕頭人，2009年從華南師大畢業來深，他沒有科班光環，沒有體系加持，卻憑着對家鄉文化的熱愛，拍出了「潮汕家庭三部曲」。

導演藍鴻春（右）（微博@電影給阿嬤的情書）

從《爸，我一定行的》，到《帶你去見我媽》，再到這部《給阿嬤的情書》，三部作品串聯起潮汕家庭的温情與煙火。

他的團隊，堪稱「草台班子」：有做短視頻的，有做金融的，有開壽司店的，還有電視台編導……這群來自五湖四海的年輕人，因為電影夢在深圳相遇，抱團前行。

深圳開放、包容、新潮，潮汕傳統、厚重、講情義。

藍鴻春這樣形容自己的雙重身份，「新一代在深潮汕人，剛好兩者都有——既傳統，又現代。」

作為新一屆深圳影視產業聯合會的成員，藍鴻春的成長軌跡，恰是深圳本土影視人才崛起的縮影，也映射着當下的深圳影視產業生態。

事實上，深圳早已不是影視產業的「荒漠」。前海集聚了TVB旗下柒拾柒文化、英皇集團新輝映等知名影視機構，龍華的錦繡科學園成為微短劇熱門拍攝地；龍崗誕生了全國首部全流程AIGC真人微短劇……

深圳出品影視作品更是層出不窮，央視熱播的短劇《奇蹟》與《我的山與海》，以小人物奮鬥故事打動億萬觀眾，春節檔票房口碑雙收的《驚蟄無聲》《熊出沒·年年有熊》，前者被觀眾稱為「深圳城市宣傳片」，後者為中式奇幻守護國產動畫IP。

此外還有港劇《新聞女王2》《正義女神》主場景全面移師深圳拍攝，國產劇《霧裏青》也於4月底在廣深兩地開機……這座以「速度與效率」著稱的城市，正在用高科技與傳統文化交織的獨特生態，書寫出屬於自己的光影故事。

正如藍鴻春所言：

我的童年時光在潮汕度過，當地傳統文化是滋養我的土壤，而深圳的包容創新給予我足夠養分，澆灌這片土壤讓其生長開花。

而《給阿嬤的情書》，正是這棵樹上結出的最動人的果實。

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