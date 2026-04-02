清明節｜寵物冥幣商機　¥240「狗狗風光大葬」熱賣內含紙紮僕人

內地寵物經濟盛行，與已逝寵物有關的「寵物冥幣」（港俗稱：陰司紙）行業成為新的賽道。當前，網上出現了各類與寵物冥幣、祭祀用品相關的店舖，有商家推出239.8元（人民幣，下同）的「狗狗風光大葬」祭祀用品套餐，內配有紙紮的僕人及伴寵。還有商家表示能提供代燒服務，費用從19.9元至28.8元不等。



寵物祭祀用品，從寵物日常的食物、衣物再到住所，品類繁多。（小紅書@a寵物天堂祭祀用品工廠）

寵物祭祀用品，從寵物日常的食物、衣物再到住所，品類繁多。（小紅書@a寵物天堂祭祀用品工廠）

「狗狗風光大葬」套餐熱賣 還配有僕人及伴寵

《極目新聞》報道，內地某電商平台上有眾多店舖正售賣寵物祭祀用品，從寵物日常的食物、衣物再到住所，品類繁多。有店舖顯示全網已有2萬+人付款。還有店舖售賣的「139件狗狗風光大葬套餐」祭祀品價格為239.8元，其中包含經文、洗髮水、洗衣機、空調，甚至伴有「僕人及伴寵」，以及金條銀條等祭祀品。

有店舖售賣的「139件狗狗風光大葬套餐」祭祀品價格為239.8元。（淘寶）

有店舖售賣的「139件狗狗風光大葬套餐」祭祀品價格為239.8元。（淘寶）

寵物祭祀用品店舖銷量高，評論眾多。（小紅書）

一家店舖的客服人員介紹稱，這些寵物冥幣及祭祀用品均為紙質，一般是在寵物祭祀日或是思念寵物時燒給愛寵。

在社交平台上，還有寵物祭祀用品工廠持續更新其生產的寵物冥幣，其製作的紙紮牛肉罐頭、牛排等十分逼真，還有貓條、化毛膏、雞肉凍乾等寵物祭祀品。有寵物祭祀用品從業者稱，目前他們已生產有68個寵物祭祀用品的品類，包含給已去世的貓、狗、兔子，甚至還有小倉鼠。

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另有不少人表示可以提供代燒寵物祭祀用品服務。據了解，目前的代燒服務費用從19.9元至28.8元不等，對方會提供代燒寵物冥幣的影片。另有業內人士坦言，這個行業並非做一次生意，更看重的是寵物主多次回來購買。

網民分兩派 學者：以何種方式紀念屬於私人事務

「寵物陰司紙」引發網民熱議，有人表示理解「燒錢是主人的一種寄託」「之前覺得這種東西沒什麼用，直到聽到有人說不這樣再也沒有為他操心的機會了」。也有人表示反對「像在利用愛心賺錢，如果是我祭拜，我會用真的食物，然後那些野貓可以吃掉。」

「寵物陰司紙」行業成為新的賽道。（YouTube）

「寵物陰司紙」行業成為新的賽道。（YouTube）

有學者在接受《大皖新聞》時表示，當下，貓狗等寵物逐漸進入家庭生活。寵物以其忠誠與近似人類的情感表達，成為家庭情感的重要承載體，甚至被視為家庭成員。焚燒冥幣背後所反映的是特定人群與動物之間的情感聯繫。

在他看來，一個人選擇以何種方式紀念自己的寵物屬於私人事務。只要這種個人行為不違反相關法律，不違背社會道德，且不會因過度奢侈而導致社會資源的浪費，那麼通過這樣的方式來表達情感，便可以視為個人的自由選擇。