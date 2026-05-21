深圳女扔垃圾未鎖門　3男扮醉分工潛入屋偷裝監視器　主犯判囚

2025年4月，深圳宋女士虛掩房門下樓丟垃圾時，發現兩名可疑醉漢在電梯鬧事，回房後竟發現家中被人安裝攝像頭。原來兩名男子假裝醉酒打掩護，另一同夥潛入宋女士家中偷裝攝像頭。目前2人因非法侵入住宅罪，已被法院判處有期徒刑6個月。



示意圖。（深圳晚報）

據廣東深圳福田區檢察院消息，2025年4月的一個晚上，宋女士虛掩房門下樓扔垃圾，返回時遇到兩名「醉漢」在電梯口耍酒瘋。她回家後發現家中竟然被人安裝了攝像頭，疑似被偷拍。

物業閉路電視畫面顯示，兩名「醉漢」根本沒有醉酒，察覺異常的宋女士當即報警，涉案男子甲某、同夥乙某迅速被警方拘捕，另一名涉案人員丙某另案處理。

示意圖。（深圳晚報）

原來，男子甲某受人指使暗中調查宋女士。案發當晚，他見宋女士臨時外出未鎖門，便聯合司機丙某故意裝作醉酒鬧事，以此掩護同夥乙某潛入住宅偷裝攝像頭。

福田區檢察院經審查後認定，甲某及其同夥未經同意私自進入他人住宅並安裝攝像頭進行偷拍，已嚴重侵犯他人居住安寧，構成非法侵入住宅罪，依法對甲某、乙某提起公訴。法院經審理，以非法侵入住宅罪分別判處甲某、乙某有期徒刑6個月。