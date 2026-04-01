廈門網民買安眠藥竟收到吊銷駕照短訊　交警證實：為了大家安全

近日內地社交平台流傳一則交警短訊，引發網民恐慌。廈門一名網民在網上發文，稱他買了安眠藥後，竟然收到一則要吊銷他駕照的交警短訊，原因是懷疑他患有妨礙安全駕駛的疾病。



事件曝光後，引來不少網民驚嘆：個人消費購買記錄怎麼會洩露出去、買個安眠藥也要被吊銷駕照？！



廈門網民買安眠藥竟被「吊銷駕照」。（網絡圖片）

這名網民收到的短訊寫著，經過大數據分析，他可能有心臟病、癲癇病、梅尼爾氏症、眩暈症、癔病、震顫麻痹、精神病、痴呆以及影響肢體活動的神經系統疾病等相關的就診或購藥記錄。

根據中國《道路交通安全法》及《機動車駕駛證申領及使用規定》，上述疾病屬於妨礙安全駕駛的疾病。依規定，患有此類疾病不得申請駕駛證；已取得駕駛證的，不得繼續駕駛機動車，並應向駕駛證核發地車輛管理所申請註銷駕駛證。「如你患有妨礙安全駕駛的疾病，請在收到本通知之日起30日內，前往廈門市公安局交警支隊車輛管理所辦理註銷業務。逾期未辦理，駕駛證依法公告作廢。請務必重視，停止駕駛行為。」

廈門男網民收到的交警短訊。（網絡圖片）

對此，這名網民配文稱「別註銷，駕駛證很難考的。我網購了速效救心丸，一直沒開車了，大家放心。」

據《極目新聞》報道，這名網民的社交平台影片中有出現鎮靜催眠藥佐匹克隆片（Zopiclone），他也承認確實買過這類藥物，但沒有提到買過速效救心丸。

其他網民爆：買鎮靜劑被註銷駕照

這則短訊在網上曝光後，引來不少網民討論，有網民評論「這個是為了你好，也是為了大家好，如果你沒有可以去證明」「你是不是買過心血管疾病的藥或者大量購買鎮靜劑？我爸給我奶奶買過，之前也接到車管所的電話，駕照被註銷了」。

但也有網民認為，買個安眠藥也要被吊銷駕照，真的是太誇張了，這背後牽涉到私隱泄露的問題，「我們的消費記錄、健康需求，怎麼就成了其他平台隨意連動的訊息，我們擔心的是個人私隱到底還有沒有保障，希望能好好查查，別讓我們買個藥都提心吊膽！」

廈門交警：患病開車危險 為大家安全着想

報道稱，3月30日廈門市湖里區交警部門工作人員表示，確實有發送此類短訊，已有多人諮詢。該短訊只是提醒，駕駛員接到信息後，建議前往轄區交警部門進一步核實，可能需要簽署承諾書或開具醫院證明。「購買相關藥品後，可能會收到短訊。如果（駕駛員）真有這些疾病，開車也很危險，是為了大家安全，具體情況可以問車管所。」

但當地車輛管理所並沒有對事件做出具體回應。