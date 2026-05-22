AP x Swatch聯名腕錶熱　港深多地有人提前3日排隊　溢價最高10倍

5月16日，瑞士手錶品牌Swatch斯沃琪與奢華腕錶品牌Audemars Piguet（AP）跨界合作，推出全新聯名係列「Royal Pop」。自發售日期確定後，多地出現提前幾日線下排隊的盛況，有網民稱在香港排了三天。



據悉，該款聯名系列腕錶內地定價為6款Lepine風格人民幣2950元，2款Savonnette風格人民幣3150元；香港門店也有售賣，定價則為港幣2940元和3150元。據了解，該款錶發售僅幾日，在二手市場最高售價人民幣3萬元，超出定價約10倍。



瑞士手錶品牌Swatch斯沃琪與奢華腕錶品牌Audemars Piguet（AP）跨界合作，推出全新聯名係列「Royal Pop」。（官網）

瑞士手錶品牌Swatch斯沃琪與奢華腕錶品牌Audemars Piguet（AP）跨界合作，推出全新聯名係列「Royal Pop」。（官網）

有人提前3天排隊 有門店因擁擠無法開門營業

《深圳大件事》報道，由於該款聯名係列腕錶發售熱度過高，大量消費者提前到Swatch門店排隊，香港、紐約等多地有人提前3天等候，Swatch廣州天環店、上海南京路店從5月15日中午就有手錶迷開始排隊。此外，深圳、寧波等多地門店也人滿為患。

5月16日正式發售當天，還有門店因人群擁擠無法開門營業，北京王府井店、SKP南館店等臨時取消了發售。

由於該款聯名系列腕錶發售熱度過高，大量消費者提前到Swatch門店排隊。（小紅書）

有香港網民稱「我們在香港都排了三天了」，深圳網民稱「深圳唯一現貨要加2萬」。圖片顯示，多個門店門前開門營業前已大排長龍，多人直接席地而坐。

二手市場平均每隻炒價約1.5萬元人民幣 最高溢價近10倍

據官網顯示，該款聯名腕錶官方內地定價6款Lepine風格為人民幣2950元，2款Savonnette風格為3150元，皮質掛繩需要單獨購買，每條售價340元。門店有限購機製，實行每人每店每日限購手錶1枚、錶帶3條的政策。

此外，香港也有門店售賣，定價分別為港幣2940元和3150元。

據官網顯示，該款聯名腕錶官方內地定價為人民幣2950元和3150元，皮質掛繩需要單獨購買，每條售價340元。（Swatch官網）

在香港二手買賣平台Carousell上，開賣前Royal Pop賣家的開價由3800港元至1.2萬港元不等。在ebay上，開賣前單隻錶款叫價甚至超過3萬港元。

在內地二手交易平台閒魚上，平均每隻Royal Pop的炒價約1.5萬元人民幣，藍色錶殼X淺藍色錶冠的LAN BA更是炒價至3萬元人民幣，溢價9.5倍。

據悉，在與Audemars Piguet合作之前，Swatch已推出多款高熱度的聯名產品。2022年，Swatch和集團旗下Omega（歐米茄）聯名，推出MoonSwatch，發售當天市場價就從人民幣2100元上漲至2萬元，首年銷量達到100萬塊。

對於聯名款「值不值」的討論，眾多網民發表了自己的看法。有人加價求購，「3000塊買兩個國際連鎖聯名的掛件單品，還能當時間看，我覺得比那些毛絨玩具性價比高」「求購！原價+好處費2000」。

但也有人認為不值得，「高級塑料感」「感覺跟最初labubu一樣，不限量，但每批次之間隔很久再返場，製造買不到的假象，現在爛大街」。