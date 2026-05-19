普京訪華｜俄羅斯無人機擊中中國貨船？外交部：非中國籍無人傷亡

5月19日，外交部舉行例行記者會，發言人郭嘉昆就「俄羅斯無人機在黑海擊中中國貨船」回答記者提問，表示船隻為馬紹爾群籍，有中國籍船員但無人員傷亡。



記者會上，有法新社記者提問稱，烏克蘭方面昨日表示，一架俄羅斯無人機在黑海擊中了一艘中國貨船。請問外交部對此有何評論？

郭嘉昆。（外交部）

對此，郭嘉昆表示，「我們注意到有關報道。」根據目前掌握的情況，相關船只系馬紹爾群島籍，船上有中國籍船員。中國駐烏克蘭使館已與中國船員取得聯繫，確認無人員傷亡。郭嘉昆強調，關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的、明確的，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一出路。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前在社交媒體上發文表示，俄軍在夜間對烏克蘭發動攻擊，共出動524架攻擊型無人機與22枚飛彈，其中包括彈道飛彈與巡弋飛彈，「無人機襲擊了敖德薩……其中一架無人機擊中了一艘中國擁有的船隻。」並補充，「俄羅斯人不可能不知道，海上的那艘船是什麼船。」

烏克蘭海軍公布照片顯示，被擊中的船隻船體有燻黑的痕跡。（烏克蘭海軍）

據法新社報道，該貨船為「德陽號」（KSL Deyang）。烏克蘭海軍發言人表示，船上所有船員均為中國公民，無人受傷，這艘中國船隻在事發後繼續航行。該艘船當時正在準備進港裝貨，在夜間被一架「見證者」無人機擊中。烏克蘭海軍還公布一張「德陽號」的照片，疑似在被襲擊後，上層船體部份區域被燻黑。

另外，5月19日晚，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將開啟訪華行程，於5月20日與中國國家主席習近平會面。