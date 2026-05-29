南京貨車屋苑內超速　4歲童遭撞重傷喪失聽力　嫲嫲捨身護孫亡

5月16日，江蘇南京一屋苑發生致命車禍，有貨車超速撞倒一名4歲幼童，其祖母為保護孫子挺身阻擋，不幸傷重身亡。5月28日，幼童父親透露兒子已脫離危險期，但聽力暫時喪失。目前警方已立案，由於肇事司機公司負責人突發疾病離世，賠償問題仍未達成一致。



貨車在屋苑內超速撞人。（影片截圖）

《江蘇廣播電視總台》報道，5月16日，江蘇南京一封閉式住宅小區（對人員與車輛進出實施門禁管制的住宅區），一輛貨車撞倒正在玩耍的4歲幼童牛牛（化名），其祖母為保護孫子前去阻擋，同樣被貨車撞倒，經搶救無效身亡。

牛牛被貨車撞倒，祖母為護孫前去阻擋同樣被撞。（影片截圖）

牛牛被貨車撞倒，祖母為護孫前去阻擋同樣被撞。（影片截圖）

5月28日，牛牛的父親稱，經南京兒童醫院連日搶救，兒子剛脫離危險期，從深切治療部轉到普通病房，但仍有顱內感染的風險；本次意外發生後，兒子的左側耳膜嚴重穿孔，聽力暫時完全喪失。

牛牛被貨車撞倒受傷。（影片截圖）

牛牛已脫離危險期，但聽力暫時喪失。（影片截圖）

警方已經立案，但事故責任尚未完全認定。家屬稱，小區內車輛限速5公里/小時，據警方口頭告知，肇事車輛時速達41至43公里/小時。

家屬表示，事發後幾天，肇事司機所屬公司的負責人突然因病離世，公司委托律師出面與家屬協商，但賠償問題暫未達成一致。目前，家屬已墊付超過20萬元（人民幣）。