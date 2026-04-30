國家氣候中心：今年颱風活躍季節或提早　登陸颱風偏多且偏強

央視29日報道，國家氣候中心監測顯示，赤道中東太平洋海表溫度正持續升高，預計今年5月將正式進入「厄爾尼諾」狀態，於夏秋季形成一次中等及以上強度的厄爾尼諾事件，並在秋冬季達到峰值，發生強厄爾尼諾事件的概率正在增大。



另外，今年的風季威脅不容小覷。預測顯示，今年登陸中國的颱風數量將較往年偏多，且強度偏強。颱風活躍季節或會提早，並不排除有颱風北上登陸或嚴重影響。



國家氣候中心指，今年春夏季厄爾尼諾處於快速發展期。（央視）

國家氣候中心指，今年春夏季厄爾尼諾處於快速發展期。（央視）

厄爾尼諾現象（西班牙文El Niño的譯音，又稱聖嬰現象）是太平洋赤道中東部海域水溫異常升高引起的氣候現象，將引起強度更強、時長更長、影響更明顯的極端天氣。在全球變暖背景下，將影響全球氣候。

5月入狀態 秋冬料達峰值

據國家氣候中心消息，厄爾尼諾事件生命周期具有明顯的季節性特徵。回顧2015—2016年、1997—1998年、1982—1983年三次超強厄爾尼諾事件，均是在春夏季快速成形，並於秋冬季達到巔峰。

國家氣候中心預測，預計5月進入厄爾尼諾狀態，夏秋季形成一次中等及以上強度的厄爾尼諾事件，並在秋冬季達到峰值，發生強厄爾尼諾事件的概率正在增大。

雖然近日「140年來最強厄爾尼諾正在醞釀」的說法在網絡熱傳。但國家氣候中心氣候氣候預測室主任劉芸芸表示，由於國際多個氣候預測模型仍存在分歧，目前斷定會出現「超強厄爾尼諾」尚屬言之過早。

長江以南降水增強 全國大部氣溫偏高

國家氣候中心指，今年春夏季厄爾尼諾處於快速發展期，長江以南地區降水增強，東北、華北降水偏多，長江中游降水偏少，全國大部氣溫將偏高。

預計今年6至8月的主汛期，東部地區將出現南北兩條多雨帶，松遼流域、海河流域、黃河流域下游、珠江流域有較重汛情。

相反，進入主汛期，長江中游、江漢、西南地區東北部、西北地區東南部和新疆等地降水異常偏少、氣溫明顯偏高。

另外，華北、華東北部、華中北部等地初夏高溫熱浪明顯，華東南部、華中南部、西南地區東部盛夏高溫伏旱嚴重。

此外，今年的風季威脅不容小覷。預測顯示，全年登陸中國的颱風數量將較往年偏多，且強度偏強。颱風活躍季節或會提早，並不排除有颱風北上登陸或嚴重影響。