台北車站性侵香港女遊客　通緝犯一審判囚5年2月

去年10月，通緝犯邱勝明在台北車站趁71歲香港女遊客飲醉酒失去意識後公然性侵，台北地檢署依趁機性交罪起訴，求刑7年。4月30日，台北地方法院審結，邱勝明被判囚5年2個月，可上訴。



台灣傳媒報道，現年45歲的邱勝明是慣竊，2024年在桃園市犯下偷車案，因竊盜罪成判刑6個月，但未入獄服刑，被桃園地檢署通緝後，長期在台北車站假扮露宿者。

2025年9月下旬，女事主從香港獨自赴台旅遊，期間在台北車站遺失行李，在周邊打聽尋找時認識了邱勝明。同年10月9日，女事主帶酒與多名露宿者見面聚會，眾人在台北車站大廳席地喝酒，當日下午3時許，眾人各自離開後，邱男見女事主醉倒，遂將她拖到牆邊性侵，全程10分鐘無人制止，直至一名馬來西亞籍大學生目擊後報警，警方到場逮捕邱勝明。

台北車站。（中時新聞網）

女事主酒醒後就醫驗傷，指控邱男甜言蜜語誇她漂亮，還說「喜歡妳」、「想跟妳結婚」，卻趁她喝醉性侵，痛斥對方「不是人！」。

邱勝明被捕後辯稱是酒醉情不自禁，渴望與女事主發生關係，但否認乘機性交得逞。檢察官依照鑑定報告，發現女事主胸部及下體均有邱男的DNA，且民眾拍攝的畫面清楚看到邱男用下體前後接觸女事主身體。

警方在台北車站加強巡邏。（中時新聞網）

檢方認為，女事主仍有意識時，對於邱勝明的肢體動作已有所抗拒，但他利用對方因酒醉失去意識，公然在台北車站人來人往的大廳犯案。

偵結後，檢方認為邱男犯趁機性交罪，於2025年10月28日起訴，向法院求處7年重刑。4月30日，台北地方法院審結，判處邱勝明5年2個月刑期，可上訴。