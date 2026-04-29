《逐玉》全球爆紅：植根中式美學與傳統文化　不一味討好西方

2026年3月，內地古裝偶像劇《逐玉》以驚人的速度席捲全球，在海內外多地區熱度進入TOP10榜單。有文章分析強調，《逐玉》的成功，根植於它對中華文化的深度自信。不是一味地去模仿討好西方文化，而是回到了中華文明自己的土壤。



《逐玉》劇照。（微博）

截至3月13日，《逐玉》已在海內外多地區熱度進入TOP10榜單，其中，在香港、台灣、新加坡、泰國排名第一，在韓國、越南排名第二。它還成為首部闖入Netflix非英語區周榜的國產電視劇，最高排名第五，並連續四周在榜。

自媒體作者徐夢潔（微信公眾號「ponette」）發文分析，《逐玉》成功的原因除了主創團隊的努力，也有中國傳統文化動人精髓。

2026年3月，古裝偶像劇《逐玉》以驚人的速度席捲全球。（微博）

2026年3月，古裝偶像劇《逐玉》以驚人的速度席捲全球。（微博）

《逐玉》評分9.1分，成為MYDRAMALIST史上評分最高的國產劇。（微博）

文章從儀式、審美、社會結構、政治制度、文化圖騰、道德基石六個維度拆解了《逐玉》全球爆火的原因。

儀式方面，以春節為例，《逐玉》對年味的細膩還原，讓海外觀眾真正理解了什麼是「中國新年」。除了爆竹、年夜飯、春聯等元素的展示，中式婚禮的紅衣喜服與三拜大禮、樊長玉（田曦薇飾）送給謝征（張凌赫飾）的髮帶，都展現了傳統文化的獨特符號。

《逐玉》劇照。（微博）

審美方面，《逐玉》向世界展示了一套中華美學體系。不同於發端古希臘奧林匹克精神的原始力量感，東方偏向「儒雅」與「英氣」的內斂融合，追求的是「腹有詩書氣自華」。謝征面如冠玉、運籌帷幄，有著破而不潰的內力，在西方美學中幾乎無對應概念。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

此外，器物美學也是吸引海外觀眾喜愛的原因之一。原著中描寫的「麒麟肩吞明光甲」，是中國歷史上極負盛名的鎧甲形制，鎧甲肩部所鑄的麒麟為中國傳統「仁獸」，象徵祥瑞、仁德與武功。

《逐玉》劇照。（微博）

社會結構方面，《逐玉》充分展現了流動中的江湖與市井。男主自稱鏢師掩護身份，展現了鏢局這一憑藉信用與武力建立起的獨特民間契約體系；「當鋪」則是古代民間獨特金融運作邏輯。《逐玉》的最妙之處在於將高冷侯爺謝征置於「入贅」的處境之中，製造出強烈的身份反差與戲劇張力。油紙傘、茶的展現，使得海外觀眾更能了解中國的發明史。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》詳細呈現了中國古代嚴密的戶籍管理體系、路引制度、「天子到舉人」的森嚴等階，展現了中國古代的政治與治理。

《逐玉》劇照。（微博）

劇裏樊長玉「女將軍」的人物設定，是巾幗英雄的歷史傳承；謝征頭盔上的雉雞翎是對戲曲美學的活態傳承，也是最另海外觀眾印象深刻的視覺符號之一。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

中國傳統道德體系以「孝悌忠信、禮義廉恥」八字為綱，《逐玉》也將這套價值體系融入人物行動與命運。樊長玉對故去雙親的深切懷念、對幼妹長寧的拼死護佑，是「孝悌」精神最直接的詮釋。劇中多次出現對祖先牌位的恭敬、對清明冬至祭掃的描寫，體現了中國人「慎終追遠」的獨特信仰形態。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

文章最後強調，《逐玉》的成功，根植於它對中華文化的深度自信。不是一味地去模仿討好西方文化，而是回到了中華文明自己的土壤。