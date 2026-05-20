禁另類煙｜日本抵港男子行李藏1.42萬支另類煙產品　即時監禁6周

衞生署控煙酒辦公室公布周二（19日）接獲香港海關通知，在一名自日本抵港男子的行李中檢獲14,200支另類吸煙產品，控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士。涉案男子今日（20日）於西九龍裁判法院被判即時監禁六星期，衞生署表示歡迎判決，並忠告市民和旅客切勿攜帶電子煙、加熱煙產品或草本煙等另類吸煙產品進入香港，亦不應使用任何另類吸煙產品。



禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例2026年4月30日起生效。（資料圖片/黃寶瑩攝)

控煙酒辦是於昨日接獲香港海關通知，於該名自日本抵港男子的行李中，檢獲14,200支另類吸煙產品，控煙酒辦隨即拘捕及檢控該名人士。

28人因攜帶大量另類吸煙產品入境被定罪和判監 刑期最長8個月

衞生署指，自《2025年控煙法例（修訂）條例》中有關控煙酒辦督察拘捕權的修訂於去年年9月19日生效以來，控煙酒辦已就25宗攜帶大量另類吸煙產品入境的案件提出檢控，共有28人被定罪和被判處監禁，刑期由六星期至八個月不等。

根據《進出口條例》（第60章），任何人進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙，即屬違法，經簡易程序定罪，可判處罰款50萬及監禁兩年；而經公訴程序定罪，則可判處罰款200萬元及監禁七年。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

今年4月30日起任何人亦不得在公眾地方管有另類吸煙產品

任何人不得進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙，今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有指明另類吸煙產品。