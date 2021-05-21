從早到晚封主幹道　張國立執導電影《朝雲暮雨》江西取景擋路捱轟

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-21 09:31

內地著名演員、導演張國立執導電影《朝雲暮雨》，劇組被揭發在江西上饒婺源縣拍攝時，竟然一連兩天從早上至晚上都將主幹道東門大橋封閉，上下班受阻之餘，家長亦不能過橋接送孩子。 由於帶來極大不便，劇組的做法引發當地民眾不滿，雙方一度爆發衝突，最終劇組同意撤除圍欄放行。

中年男子試圖強闖，又指向大橋方向稱「我小孩那上學」。（影片截圖）

從網上流傳的片段所見，劇組工作人員用圍欄把道路封閉，被攔下的民眾相當多。一名騎電單車中年男子試圖強闖，又指向大橋方向稱「我小孩那上學」。不過劇組工作人員未有理會，繼續圍欄阻擋去路。片段最後稱，由於引發眾多民眾不滿，劇組最終都決定放行。

有網民透露，事實上東門大橋是婺源縣的主幹道，是方圓數公裡範圍唯一接通東西河岸縣城老街及新建城區的大橋。東門大橋被封堵，民眾前往對岸就至少要多走5公里路程。

東門大橋是婺源縣的主幹道，被封堵的話民眾前往對岸就需要繞遠路。（Google Map）

《朝雲暮雨》由張國立執導。（微博＠張國立）

內地傳媒指出，婺源縣交警、城管曾經在5月15日向市民發布通告，指由於有電影攝製組在東門大橋進行取景拍攝，該路段進行臨時車輛管制，為期兩天的拍攝時間內，上午8時至下午7時機動車輛暫不能通行，行人及非機動車輛分時段通行。報道並引述婺源縣城管局一名工作人員指，實施交通管制是由縣委宣傳部牽頭並多部門配合，城管局是執行部門。工作人員解釋，可能會對民眾造成麻煩，但拍攝對婺源縣有一個宣傳作用。

（綜合報道）