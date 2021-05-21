與鼠共居｜滬拾荒老人養百隻老鼠當寵物　鄰居超崩潰每日提心吊膽

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-21 13:22

上海浦東新區苗圃路一個屋苑長期受到「鼠患」侵擾，居民的窗台經常有老鼠出沒，甚至成為一處「網紅打卡地」。每日傍晚「老鼠軍團」出沒最頻繁的時間段，竟有人「慕名而來」拍片。

上海浦東一個屋苑「鼠患」成災，上百隻老鼠藏身居民樓。（上觀新聞）

據內媒《上觀新聞》報道，造成「鼠患」的原因是一名居住在此的老人經常拾荒，因垃圾堆積滿屋引來大批老鼠，惟這名老人並不驅趕老鼠，反而選擇與鼠共居並愈養愈多，令上百隻老鼠藏身居民樓。

屋苑居民的生活也因此大受影響，老人的鄰居因為害怕老鼠爬入屋，一直不敢開窗，還有人甚至把窗封上，但窗台上面仍佈滿老鼠尿。由於數量龐大，老鼠發出的聲響也經常令居民難以入眠。此外，路過這幢居民樓時，大家總是提心吊膽，害怕老鼠踩空會從高空墜落。

為了對抗「老鼠大軍」，有居民特意養了貓，但寵物貓未能發揮捉鼠作用。還有居民買了捕鼠器，一夜就捉了一堆老鼠。實際上，居委會工作人員已多次到養鼠老人家中探訪，問及養鼠原因時，對方回答「把牠們當寵物」。老人還會把剩菜剩飯帶回家吃，剩下的再用來餵鼠。

儘管居委會多次勸說老人放棄養鼠，並和他協商老鼠的處理方案，但對方對此相當抵觸。據悉，居委會曾派人上門清理老人家中的垃圾，最多的一次一共清理了兩輛土方車的數量；也曾派人上門消毒，在此期間老人被安頓在賓館，但消毒工作還沒完成，老人已自行返回家中。

居委會曾詢問律師，是否能強制處理老人家中物品，但律師表示，若居民家外部影響屋苑安全、環境的物品可強制性處理，但居民家中的並不可以。目前居委會仍在尋求解決方案。