江蘇女子賬戶突增500萬巨款　警方經調查：系統問題，已調整

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-04 16:25

近日，江蘇常州一名女子在使用手機App繳付水費時，竟發現自己的賬戶中突然多出500萬元（人民幣，下同）巨款，懷疑自己遇到「詐騙」的她報警處理。經過警方核實，是因為系統出現問題導致了這次事件，現已進行調整。

5月18日，常州市高新區的蔣女士，在打開手機App準備繳付水費時，發現自己的賬戶餘額顯示為4999917.94元，令她大吃一驚。蔣女士說，她上階段用的水費是149.2元，但自己尚未繳費扣款，賬戶頁面上卻顯示已成功繳費，幫她扣除了149.2元。查詢自己的繳費記錄後，蔣女士發現自己的賬戶餘額僅67.14元，在未扣款時自己的賬戶中竟憑空多了500萬元。

蔣女士稱，這筆500萬元的巨款雖然不能提現，但卻能用來繳費扣費，「500萬元的水費，估計我用一輩子都用不完」。懷疑到自己或許遇到了「詐騙」的蔣女士選擇報警處理，求助警方幫忙核實。

警方通過調查核實後，發現是自來水公司的系統出現問題，才導致出現這場誤會，目前已調整更新到位。

對此，有網民調侃：

「我好想體驗一次，哪怕50萬」。 「原來有一次我查我的公交卡有100多億，後來發現是我的手機號」。 「正確行為示範，不是自己的錢，千萬不要動」。 「我就經常幻想這樣的場景，賬戶裡突然多出一筆巨額存款」。

（揚子晚報）