江蘇女遭騙22萬後心有不甘　竟設局讓騙子愛上自己再引其回國交警

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-22 17:01

江蘇常熟一名王姓女子去年遭遇一次詐騙，損失22萬元人民幣。然而不可思議的是，她接下來用8個月時間繼續跟騙子聊天，讓騙子慢慢愛上了自己，等對方誤以為自己「人財兩得」。結果，王女上周六（15日）成功將該名身在東南亞的吳姓騙徒引回國內，將其交予警方。

2020年9月，王女報警稱自己此前在網上被陌生男子吳男加了微信好友，後來不慎陷入投資騙局，被對方推薦的投資平台騙財。由於線索有限，警方調查進展不大，心有不甘的王女遂想試一試自己能不能把錢要回來。她決定沉住氣繼續和吳男在網上聊天，不斷套近乎，又假裝欣賞他等，最終二人談起了「戀愛」。

聊了近8個月後，劇情終於實現「驚天大逆轉」，王女趁吳男要來常熟找她，馬上回到派出所通知民警，吃了一驚的民警見到王女出示的證據後，遂立即前往高鐵站聯合高鐵中隊抓人。最後當吳男按約定從高鐵站出來，準備給王女一個甜蜜的擁抱時，踫上前來迎接他的警員，只能乖乖就範。

吳男如實交代自己和同夥在東南亞某國利用虛假平台騙取王女巨款的犯罪事實。（交匯點）

到案後，吳男如實交代自己和同夥在東南亞某國利用虛假平台騙取王女巨款的犯罪事實。他表示，由於在微信上看到王女長得漂亮，因此詐騙得手後他也不捨得將其刪除。後來王女發起言語攻勢，年輕的吳男便動了真情，用自己的私人微信跟王女網戀，結果自投羅網。目前，吳男因涉嫌詐騙，已被常熟市公安局刑事拘留，案件正在進一步深挖中。

（瀟湘晨報）