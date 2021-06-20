兒童智能手錶自燃　福建4歲女童左手背嚴重燒傷

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-20 20:14

本月初，福建泉州4歲女童依依（化名）佩戴的兒童智能手錶發生自燃，導致其手背皮膚嚴重燒傷，經診斷為三度燒傷。 家長黃先生稱，該手錶是從網上購入，未有插入電話卡，目前已就賠償事宜與商家聯絡，並提醒其他家長購買同類電子產品時要謹慎，避免悲劇再次發生。

黃先生憶述，事發於本月8日下午，依依當日在外婆家與3歲的表妹玩耍，並由外婆照顧。外婆表示，當日突然聽到「嘭」一聲，之後傳來依依喊叫聲，她立即​​衝入房間查看，發現房內已瀰漫大量濃煙，有明顯燒焦的味道，且濃煙不斷從手錶冒出。

因為驚嚇過度，依依哭鬧不止，不斷嘗試甩掉佩戴在左手的手錶。外婆隨即上前協助除下手錶，但依依的手背已被燙傷；為了減輕痛苦，她於是用自來水為孫女沖傷口降溫。經醫生診斷，依依的手背屬於三度燒傷。為了加快傷口癒合，減少感染風險，依依已接受植皮手術，目前正留院觀察。

黃先生表示，見到依依手背上有燒成焦黃狀的傷口，家人都心疼不已，「一位朋友告訴我，手錶自燃時的溫度，就好比電焊產生的幾百度的高溫，孩子才4歲，皮膚還非常嬌嫩」。他又稱，幸好當時在短時間內除下手錶，否則女兒的左手估計就保不住。

據黃先生提供的圖片，自燃的兒童智能手錶已呈焦黑狀。他表示，該手錶是依依的舅父從網上購入，未曾插入電話卡。由於女兒覺得好看，時不時會佩戴一下，事發前兩三天均有佩戴，未料發生自燃。