中國科學家「封印」光束一小時刷新紀錄　未來可隨時隨地量子通訊

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-24 15:16

官方傳媒《新華社》報道，中國科學技術大學教授郭光燦及其研究團隊，成功將光束「封印」在特殊晶體內，並在一小時後再「釋放」，大幅刷新德國科研團隊在2013年的一分鐘紀錄。 據介紹，存儲光束的主要目標是要實現光的量子「USB手指」，不必再建立量子中繼，可以脫離光纖網絡，進一步發展量子通訊。

中國科學家成地將光束「封印」在特殊晶體內，並在一小時後再「釋放」，大幅刷新德國科研團隊在2013年的一分鐘紀錄。（影片截圖）

團隊成員之一李傳峰教授介紹，確切而言上述實驗是將長600米的光脈衝停下來，存儲到一個5毫米厚的晶體中，一個小時後再取出。副教授周宗權進一步解釋，光的速度是每秒30萬公裡，想要令光速變慢，就需要人工調控折射率。今次的實驗成功光的傳輸速度下調幾十萬倍，由於光速變慢，600米長的光脈衝等效的空間長度也被壓窄，故可以放進晶體內。

不過，周宗權就表示，實驗並沒有違背相對論，實驗中改變的光速，只是光在介質中的傳輸速度。根據相對論的預言，如果真想時間倒流，需要運動的速度比光速更快，「而且我們的工作也不可能使得時光倒流」

光存儲的主要目標是實現光的量子「USB手指」，可以脫離光纖網絡，隨時隨地實現量子通訊。（影片截圖）

對於存儲光束的功用，周宗權指主要目標是實現光的量子「USB手指」，不必再去建立量子中繼，可以脫離光纖網絡，把單個光子的量子態放到存儲器。只要存儲器壽命夠長，就可以「USB手指」的形式，直接安裝在例如貨車或者飛機上，隨時隨地實現量子通訊。周宗權稱，量子通訊相比於經典通信，主要的優勢在於安全性，更大的價值可能對於政府和軍事的運用，它的信息保密的安全要求更高。

據介紹，民用上亦可以例如將兩部望遠鏡捕捉到的光存儲在一起處理，可以突破單個望遠鏡的尺寸局限，大幅提升天文觀測的精度。