河北邯鄲高校宿舍無冷氣　校方派50噸冰欲解暑　學生：根本無用

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-30 18:00

夏日炎炎，不少人晚上都會開冷氣睡覺，但位於河北邯鄲市的邯鄲學院西校區，大批學生幾乎每晚都會熱醒。校方為此購買了50噸的冰塊免費派發，希望為學生緩解高溫帶來的不適。 然而，「買冰」只是治標不治本的方法，原來該校的學生宿舍未有安裝冷氣。有學生透露，多年來一直向校方反映問題，但可能學校確實無錢；用冰塊降溫實際上效果有限，希望學校能盡快安裝冷氣。

不少學生將冰打碎後裝入臉盆、或用床單包裹後抬回宿舍。（微博@小范同學yoyoyo）

周日（27日），邯鄲學院為學生購置單塊50公斤、共1000塊，總重約50噸的冰塊，每個宿舍可領取25公斤冰塊。不少學生都將冰打碎後裝入臉盆、或用床單包裹後抬回宿舍。

網傳影片顯示，在學生宿舍樓下，有工作人員在一輛裝載冰塊的大貨車上為學生發放冰塊，學生則手持盆、桶、收納箱等容器在旁等候。有老師稱，學校一直想辦法，本次是採取了物理降溫的方式，1000塊冰是製冰廠單日最大供應量。

邯鄲超高溫，學生半夜常被熱醒

有學生表示，其居住的是6人宿舍，晚上只能靠吹風扇降溫，一個星期前氣溫已達39℃，晚上被熱醒後只能坐在樓梯處散熱。學校派發冰塊的「神操作」更讓學生們苦笑不得，「不得不說，我們學校還是很有人情味的，不然想不出這種點子」。

該校一名大三學生稱，邯鄲學院西校區是原河北工程大學的老校區，宿舍沒有冷氣，且今年邯鄲的天氣相比往年熱，在宿舍根本就睡不着，「冰塊剛領回來放在宿舍，會感受到溫度有所下降，但是冰塊不久就化了，該熱還是熱，感覺學校花了一筆不必要的開支」。

有男同學表示，領回冰塊後宿舍內的溫度變化並不明顯，在學校沒有派發冰塊前，他和室友降暑只能在身上和地上潑水「這幾天實在太熱了，只好往自己身上潑水，周圍宿舍的男生基本都是這樣幹的」。

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校區太舊，裝冷氣令電力超出負荷

昨日（29日），邯鄲學院黨委宣傳部工作人員回應稱，校方開展了一系列防暑降溫的工作，派發冰塊只是其中一項；經核實，學校共購置約70噸冰塊，為該校東、西校區的學生免費派發。此外，學校餐廳冷氣開放供學生避暑納涼，免費提供涼茶、綠豆湯；相關工作人員會全天候巡查、維護宿舍的風扇，為學生解決相關問題，並配備了足量的防暑降溫藥品。

該工作人員介紹，該校東校區的學生宿舍於2002年建成，西校區則建成於上個世紀70年代，由於兩者的建設時間久遠，目前電力負荷的承載能力已達到設計極限，因此暫時無法安裝冷氣。校方將與邯鄲市的電力部門協調，加快改造學校電力設施，盡快為學生安裝冷氣。