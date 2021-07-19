都美竹下通牒要求吳亦凡退出演藝圈　大爆床事諷「改名吳籤吧」

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等，疑似拐騙8女，當中還有未成年少女。雙方在網絡各執一詞，事件陷入僵局。

都美竹18日（周日）以逾2000字辛辣長文向男方宣戰，聲稱「目前我手裡的東西，已經可以最少送你十年牢飯」，還要求對方在24小時內宣布退出演藝圈。



藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列行為，雙方在網絡各執一詞。（微博@都美竹）

都美竹在長文中稱，自從聯繫不到吳亦凡之後，吳亦凡安排營銷公司抹黑她，指她睡了明星還不滿足，又安排人到她的學校打聽黑材料。她氣說：「你實則是金玉在外，敗絮其中！」

都美竹指，雙方真正相處的時間不到10天，「一天到晚就是你瞎吹牛逼，一會看不起這個選秀男冠軍，一會看不起那個當紅女小生，一會哪個選秀女藝人天天巴結你，一會又哪個女高管想和你yp（約炮）但是你沒去，連你曾經的隊友你都沒一句好話」。

當事人都美竹。（微博@都美竹）

都美竹指，在這段時間，吳亦凡的團隊試圖和解，金額從8千萬（人民幣，下同）到1.2億、2億都有空間，但條件是她必須交出受害者的資料且銷聲匿跡。都美竹氣說：「你說我有可能把那些被你傷害，被你摧殘，抑鬱症，自殘，為你人流（堕胎），因你感染性病，二十歲初頭就脫髮禿頭的人的信息全都告訴你嗎？我是有公共渠道，可以讓大眾來為我做主，她們呢？認你欺負？你憑什麼那麼自信？」

都美竹又在文中大爆私密床事，指吳亦凡在床上對每個人都會說「我的很大，你忍一下」。這讓她相當不屑，「兩、三分鐘就結束，然後還得問『怎麼樣？我很厲害吧？』。」

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」等一系列行為，雙方在網絡各執一詞。（微博@都美竹）

她說當女性愛上一個人的時候，會願意保護對方而撒謊，她實際上的感受是「你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。你品，你細品，你細細品。你改名叫吳籤吧，反正以後你這個名字也用不了了。」

都美竹在文中又下了通牒，表示就目前握有的資料就能讓吳亦凡坐牢10年，但會給吳亦凡24小時的準備時間，希望他出面辦記者會宣布退出中國演藝圈，且要發表手寫信向所有受害者道歉，「否則，我即使不暴露那些女孩，我也能讓你身敗名裂。好了，趕緊準備吧。吳先生，這次，是決戰。」

吳亦凡19日發文表示，他「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！」。（微博@吳亦凡工作室）

據早前報道，吳亦凡19日（周一）發文表示：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」

吳亦凡工作室的聲明又指，7月16日、17日，都美竹公然偽造本工作室微信號及微博帳號，並偽造聊天記錄以影片形式公然在網絡散播，惡意引導公眾對吳亦凡產生「違法」的誤認。聲明又指，針對都美竹上述涉嫌違法犯罪行為，工作室已在第一時間向公安機關報案，目前，公安機關已受理並在依法偵辦過程中。