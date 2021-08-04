曾寫下「世界很大想去看看」辭職信　女教師回歸柴米油鹽生活惹議

曾經以一封「世界那麼大，我想去看看」的辭職信轟動網絡的鄭州女教師顧少強，近日再度現身公眾視野，歸來現狀也一同曝光，再次引發網絡熱議。



據內媒《環球人物》報道，7月10日，顧少強出現在鄭州一個脱口秀活動上，不少網民都以為她轉行做脱口秀演員。顧少強解釋稱，脱口秀活動是一個朋友舉辦，自己上去講了一段不太正宗的脱口秀。她透露自己最近住在老家鄭州，帶着女兒、陪着母親，丈夫則在成都經營他們的客棧。

2015年，顧少強因為一封辭職信在中國爆紅。她當時是河南省實驗中學教師，屬於「鐵飯碗」，卻以「世界那麼大，我想去看看」的理由辭職。簡短的辭職信被網民評作是「史上最具情懷的辭職信，沒有之一」。

時隔多年，當顧少強再次走入媒體鏡頭時，並沒有像其他人設想能講述一個「周遊世界」的故事，網上開始出現不同的聲音，「說好的看世界呢？」、「怎麼剛出發幾個月就留在了成都，開始秀恩愛、做起了生意？」、「沒錢哪有說走就走的底氣？」

對於外界的關注和議論，顧少強表示，辭職只是根據自己當時的情況做出的決定，後來結婚、定居成都、開客棧也是如此，「所有的選擇和規劃，只要遵從自己當時的想法就好了。如果被別人掌控，會很痛苦。」

不少人覺得她沒有完成「看世界」的夢想就回歸柴米油鹽，說明理想最初未能戰勝現實。對此，顧少強稱，「我想做的事情都努力去做了，並沒有停留在夢想的階段。世界上的路，有一條是你必須走的，有一條是你想走的。我把兩條路變成了一條路，走得很歡暢，不會這山望着那山高。」她表示，當初辭職從沒想環球旅行，只是想看更多的風景，享受更好的人生，這就是她的終極目標。