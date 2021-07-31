東京奧運．乒乓球｜台灣選手林昀儒成兩岸寵兒　帖文紀錄交流點滴

台灣乒乓球選手林昀儒在東京奧運乒乓球男單四強賽中與大陸「世界球王」樊振東大戰七局，雖然以3比4落敗，但傑出表現和冷靜謙虛的性格，瞬間在兩岸圈粉無數。不過有「沉默殺手」外號的他，私下在微博發布的原創文章其實都和在大陸訓練有關，更放了背景有五星紅旗的照片。



今（2021）年2月12日，林昀儒微博發文稱「新年快樂，祝大家心想事成，牛年沖沖衝」，配圖是與五星紅旗和大陸隊員的合照，背景牆上還寫着「牢記使命」。（微博@林昀儒）

直擊林昀儒的微博，至今只有兩篇原創文章，且都和大陸有關。第一篇文章發於2020年12月31日，當時林昀儒在大陸參加中國乒乓球超級聯賽，他發文表示：「非常感謝國際乒聯、中國乒協以及所有工作人員的協助，因為你們的無私付出給予了我這次難能可貴的學習機會，也為2020年畫下美好的句點。」

林昀儒說，這次高強度的乒超賽事中他學習到了很多，也深刻體會到「開胡」實在得之不易，他表示要「特別感謝魏橋俱樂部的尹導給我的指導和每一個隊友對我的照顧，讓我在這一個多月的時間裏享受到大家庭的温暖」，並稱感謝朋友與球迷們給他的支持，明年將帶着大家的鼓勵繼續努力前進。

第二篇微博文章則發於今（2021）年2月12日，當時林昀儒和另一位台灣乒乓球選手鄭怡靜及其教練鄭佳奇都在海南省陵水縣乒乓球集訓基地，與中國國家乒乓球隊、海南省乒乓球隊一起「同吃同住同訓練」。林昀儒發文稱，「新年快樂，祝大家心想事成，牛年沖沖衝」，並附上了一張與五星紅旗和大陸隊員的合照，背景牆上還寫着「牢記使命」四個大字。

值得一提的是，林昀儒當天在台灣年輕人常使用的社交媒體「Instagram」也發布了同樣一則有五星紅旗和「牢記使命」為背景的圖文，奧運四強賽後湧入兩岸網友大量留言。有大陸網友稱「不忘初心牢記使命，台灣省的小夥表現不錯噢」、「五星紅旗迎風飄揚，勝利歌聲多麼響亮」、「等你從省隊到國家隊」、「哇等統一」等等，也有台灣網友說「大家好我是灣灣，我只想說兩岸一家親，本是同根生相煎何太急？中國人民站起來了」。

林昀儒和其他台籍乒乓球選手不僅到大陸參加訓練，也接受海南省台辦的安排，第一時間接種了大陸的新冠疫苗。