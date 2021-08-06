理智追星｜微博叫停「明星勢力榜」　新機制將遏制粉絲集資、控評

近年來，內地的「飯圈」（粉絲群體組成的圈子）時常被點名批評，當中集資、打榜、人肉、撕番、出征等引發許多網友反感，官方亦出手整頓。



新浪微博社區管理官方微博今日（6日）發文稱，為倡導粉絲理智追星，履行企業主體責任，決定下線「明星勢力榜」。



據介紹，「明星勢力榜」在2014年上線，設立的初衷是為打破當時單純以粉絲數量、互動量作為評價明星影響力的標準，依託明星微博活躍度、閱讀量、社會影響力等，以微數據為依據，反映明星綜合熱度、公益正能量傳播力和全站媒體影響力。

隨著參與明星和粉絲的日益增多，「明星勢力榜」的影響力不斷擴大。新浪微博指出，由於最近一年來部分明星粉絲群體非理性應援、刷榜等問題愈演愈烈，對明星勢力榜評分機制形成挑戰，榜單不能全面客觀地反映明星的社會影響力，也與健康的星粉互動生態產生偏離，微博決定將「明星勢力榜」下線，進行多維度改造升級。

網民普遍都支持微博叫停「明星勢力榜」的決定。

新浪微博稱，未來將探索全新的融合媒體評價、作品評價的綜合評價體系。在微博平臺數據基礎上，新榜單將引入第三方評分數據，擬從媒體影響力、作品影響力、正能量指數、藝人活躍度、商業價值等維度綜合評估明星影響力，打造明星全面影響力榜單。

此外，全新的評分機制將遏制粉絲集資、打榜、控評等行為，倡導粉絲理智追星，鼓勵明星以作品、公益等內容與粉絲進行良性互動。