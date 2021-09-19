上海孝女包下超市魚缸讓老父休閒釣魚　奇特畫面惹網民熱議

內地一位朱老先生日前在上海的一間超市裡釣魚，奇特畫面讓路過的民眾都不斷回頭看，原來是因為老先生熱愛釣魚，但是年紀大了，女兒不放心他一個人出門，於是包下超市裡的魚，讓父親用安全的方式釣魚。



根據《搜狐網》報道，事情發生在靜安區的盒馬超市，身穿紅衣服的朱老先生坐在一張鐵椅上，手裡拿著長長的釣竿，斜對著藍色的魚缸，將釣竿放在裡面等魚上鉤，看上去相當舒服愜意。

許多經過的民眾都被吸住目光，有一位黑色衣服的阿姨還不斷回頭確認，自己有沒有看錯。

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老先生的女兒朱小姐受訪時表示，爸爸非常喜歡釣魚，過去常和朋友開車到浦東郊外那裡，可是現在年紀大了，擔心他在外面發生意外，所以才想出這個方法。

她事先和店家說好，讓父親在下午人少的時候去釣魚，自己下班後會去把剩下的魚買走，就當作是幫家裡加菜。

影片在網路上引起討論，不少人稱讚朱小姐的孝順，「釣得不是魚，是女兒的孝心」、「有創意！」、「有錢真好，幹了我最想幹的事」、但也有人覺得「太尷尬了，一點樂趣都沒有」、「這是超市的炒作手法吧」。

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