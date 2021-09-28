六百元獲中泰混血男友？內地興「一日男友」出租被指遊走法律邊緣

從男女關係中找尋商機早已不是新鮮事，從牽紅線的相親活動到甚至出租情人比比皆是。官媒《中國青年報》近日便探秘了內地青年群體近期悄然流行的「一日男友」情感體驗類服務，據指，這種新型「體驗式經濟」遊走在法律底線的邊緣，價格和人員管理混亂亦對消費者構成侵權危害。



報道指，平台「小紅書」上有不少博主分享了一日男友的體驗，其中博主「周富貴」就在上海一家名為「The Promised Land悅島」的實體店中，通過盲盒方式抽取到一名中泰混血的男友，收費為兩小時600元（人民幣．下同）。這名所謂男友會陪她一起吃喝玩樂，惟不允許牽手、接吻、餵飯等。該位於恒豐路的店鋪在大眾點評App上被稱作網紅店，頁面幾乎都是各種男朋友們的影片和圖片，不少網民則會關注男友們會否陪去迪士尼、陪寫論文、陪打遊戲，以及是否可以帶出去吃飯等。

不少博主分享了一日男友的體驗。（小紅書）

報道指，在淘寶上搜尋一日男友，會跳出「某平台同款一日男友體驗」的鏈接，價格從一小時數十元的盲盒到半小時190元的「首席」（即層級最高的男友）不等，有店鋪甚至介紹相關服務是給閨蜜送禮的「佳品」。女子賽娜就在不久前收到閨蜜送來的生日禮物，即一份線下一日男友服務抵用券。約會當天，一名身穿黑色大衣，內配淺藍色襯衫、戴大方框眼鏡的男子出現在在事先約定的咖啡廳，可當賽娜想作親密舉動時，如牽手時，對方則面帶笑容稱牽手需額外收費，每次100元。

說完顧客，那這些男友們的背景又如何？22歲自稱來自江蘇的阿唐是某店舖的「首席」，而工作背後，他在山西某職業學院學習做廚。

據介紹，他是從抖音得知這種新型兼職，願意做的原因主要為了賺錢交學費，不想給家人添負擔。人工方面，他和店鋪按照五五比例分成，如100元的單中，他本人可拿到50元，客服抽成10元，剩下40元歸店鋪所有。一旦客戶同意續單，續單的費用則按照六四分成。客人下單前若提出想要看照片、聽語音等，每條還需額外收費3元。此外，店鋪還提供凌晨12時到早上7時的夜間服務，價格為日常的1.5倍，而服務結束後，男友往往還會在向客人討紅包。

在另一家店舖兼職的阿萬則自稱是21歲的河北人，現在俄羅斯莫斯科國立大學讀大二學生，放假回家期間由於聲音條件優秀而經朋友推薦入行。據介紹，店鋪會根據接單數量、月度續單量，以及個人的聲音、性格、外貌、服務態度、客戶反饋等，來綜合評估定級，男友們一開始都由最低做起，如果群內成員的月度接單量很少且續單率低更會被解僱。

不過男友們的真實身份依然讓人存疑，據阿唐稱，店舖規定不允許應徵者用網絡圖片來冒充，審核期間店長可能還會要求補發影片等，可具體執行時，審核者往往「隻眼開隻眼閉」，如群裏有三個人的照片，他就曾在不同的社交平台上都見過，而且如果店鋪覺得照片不太合適，還會讓應徵者去修圖等。

同時，客戶們也會有各種千奇百怪的情況，如有客戶在感情「破裂」後會到店鋪投訴，甚至有男生也來體驗相關服務。阿唐則曾遇過一名自稱有抑鬱症的客人發來了自己的病情診斷書，並在一個半小時內不斷講述的悲慘遭遇，讓他感到很不舒服。

對於這種新型「體驗式經濟」，上海政法學院教師、上海市法學會未成年人法研究會副秘書長郗培植表示，於男女朋友身份關係的特殊性，在部分特定場景中極易產生違法甚至犯罪行為，認為該類行為遊走在違法的邊緣，存在權益遭受侵害的極高風險。建議年輕人正視、珍重感情，避免自身遭受侵害。上海海事大學商船學院輔導員佟煒垚則認為，該服務有十分強的不可控因素，一來學生的財產和人身安全沒有合理保護，二來若深陷其中，其高消費或招致嚴重後果。