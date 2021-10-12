重慶女生創業失敗負債20萬　做代駕洗車還錢：苦着苦着萬一甜了呢

今年26歲的劉淑仙，2019年畢業於重慶工程學院電子信息工程系。從小在單親家庭長大的她，為了更快讓母親過上舒適的生活，她畢業後決定借錢經商，未料創業失敗破產，負債20萬。劉淑仙一直想辦法賺錢還債，送快遞、做代駕、通宵在路邊洗車，但她表示不會放棄，「苦着苦着萬一甜了呢！」。



劉淑仙畢業後創業失敗，負債20萬。（影片截圖）

劉淑仙在單親家庭長大，捉襟見肘的生活令她一心想盡早承擔家庭的生活壓力，因此她初中已開始做兼職賺錢，「確實是需要賺一些錢來維持讀書、學費和生活」。在巨大的生活壓力下，母親被男朋友毆打更成為了她心中揮之不去的陰影，「我發現我媽一個人掙錢，然後還要養她那個男朋友。我讀完書回去，我突然不認識我媽了，她被打了以後臉都腫了」。

在大學期間，劉淑仙涉足過多個行業賺錢，包括出租音響設備、擺攤賣燒烤等，創業不僅能夠負擔學費，更令她實現經濟獨立，賺到人生中的第一桶金，她用這筆收入付齊買車的首付。畢業後，她未能找到心儀的工作，於是想繼續創業賺錢，並向朋友借錢開餐廳。

剛開始，劉淑仙能維持每個月一萬多的收入，最多甚至有將近兩萬。然而，隨着客流量愈來愈多，劉淑仙缺乏管理與運營經驗的弊端顯露無疑，價格昂貴的原材料與店舖租金讓營收壓力與日俱增，最終餐廳開業數月後就關閉，她亦因此負債20萬，「借了12萬多吧，當時把我壓的差點喘不過氣來」。

為了賺錢還債，她送快遞、做代駕，晚上在路邊擺設流動洗車站，此前上學擺攤認識的朋友王志發亦參與洗車生意。王志發認為，劉淑仙有商業頭腦，他作為朋友願意在困難時助對方一臂之力。直至今年7月8日，監管部門因為污水排放問題，叫停劉淑仙等人維持2個月的洗車生意。

雖然洗車生意被叫停，但劉淑仙的故事慢慢在網上廣傳，她更成為了當地代駕圈中小有名氣的人。重慶某代駕公司負責人稱，劉淑仙擁有的能量和力量是一個榜樣，「可以讓她做我們這個代駕的形象代言人了，因為她確實傳遞的這個東西真的相當相當好」。

面對突如其來的關注，劉淑仙坦言，自己還是想踏踏實實過好眼下的生活，「像我們這樣努力的人太多了，我也就是千千萬萬個努力辛苦的人當中的一個。我覺得大家沒有必要把我看的（不一樣），大家都是在努力賺錢」。經過一年多的努力後，劉淑仙已還款逾10萬元。她表示，自己會一直尋找新的創業機會，未來想賺錢買樓，將母親從奉節老家接到重慶生活，「我覺得苦這個東西，也不是很苦，只要在自己能承受的能力範圍內，體力上的累我覺得不算什麼。年輕人去幹一天的體力活，睡一覺也延好，第二天還是活力滿滿的」。