浙江女患罕見「爆炸頭綜合症」　睡覺常被巨響炸醒　每晚達四五次

在近一年的時間裡，浙江一名50多歲的女子幾乎每晚睡覺都會被突然的巨響吵醒，醒來後又發現四周很安靜，有時候一個晚上更會這樣重覆醒來四五次。

直到她去醫院就診後，才得知自己患上「爆炸頭綜合症」（Exploding Head Syndrome，又稱「大腦綜合症」）。



內媒《錢江晚報》8日報道指，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院神經內科主任醫師張力三為該女子進行睡眠監測後，發現她患上「爆炸頭綜合症」。

張力三解釋，爆炸頭綜合症是一種罕見的異態睡眠，患者從睡夢中醒來時會感覺到巨大的噪音，以及伴隨睡眠而來的一系列問題。患者感覺到的噪音包括鈸的碰撞聲、炸彈爆炸聲等。

張力三稱，爆炸頭綜合症的發生原因尚不清楚，一般是在人非常疲倦或承受壓力時可能會更頻繁地發生，目前尚不清楚有多少人患上。女性可能比男性更易患上爆炸頭綜合症，患者包括所有年齡段，甚至有患者不到10歲，首次出現時的平均年齡為58歲。

以該女患者為例，她剛好處在更年期，情緒不大好，疫情之後經營的生意又出了些問題，所以睡眠一直不好，精神壓力也比較大。

張力三又指，爆炸頭綜合症可能會與頭痛綜合症相混淆。但與頭痛不同的是，爆炸頭綜合症通常是一種無痛的發作，沒有揮之不去的疼痛。對於爆炸頭綜合症，一般不需要使用藥物，最重要的是患者要作息規律，保證有充足的睡眠，保持良好的精神狀態。